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Вдруг что-то пойдет не так? Роналду вернулся в Италию с помощью специального самолета
"Take me high, my airplane"
Лидер "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду вынужден уйти на самоизоляцию. В ближайшее время CR7 не будет контактировать со своим окружением – на днях его тест на коронавирус оказался позитивным.
Португальский исполнитель уже вернулся в Италию, свое возвращение он оформил с помощью специального самолета, который был оборудован согласно всем требованиям медицинских протоколов для подобных ситуаций. Из аэропорта его доставили на машине скорой помощи. В заявлении туринского "Ювентуса" говорится следующее:
"Криштиану Роналду вернулся в Италию медицинским рейсом, который утвержден компетентными органами здравоохранения по просьбе самого футболиста, он продолжит фидуциарную изоляцию у себя дома".
Cristiano #Ronaldo è atterrato a Torino ????⚪️⚫️— Goal Italia (@GoalItalia) October 14, 2020
[@romeoagresti] pic.twitter.com/B1HccIdO7Q
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