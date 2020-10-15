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Вдруг что-то пойдет не так? Роналду вернулся в Италию с помощью специального самолета

Италия
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"Take me high, my airplane"

Вдруг что-то пойдет не так? Роналду вернулся в Италию с помощью специального самолета
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Лидер "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду вынужден уйти на самоизоляцию. В ближайшее время CR7 не будет контактировать со своим окружением – на днях его тест на коронавирус оказался позитивным.

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Португальский исполнитель уже вернулся в Италию, свое возвращение он оформил с помощью специального самолета, который был оборудован согласно всем требованиям медицинских протоколов для подобных ситуаций. Из аэропорта его доставили на машине скорой помощи. В заявлении туринского "Ювентуса" говорится следующее:

"Криштиану Роналду вернулся в Италию медицинским рейсом, который утвержден компетентными органами здравоохранения по просьбе самого футболиста, он продолжит фидуциарную изоляцию у себя дома".

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) коронавирус
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Источник:
AP

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