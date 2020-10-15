Вдруг что-то пойдет не так? Роналду вернулся в Италию с помощью специального самолета

Лидер "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду вынужден уйти на самоизоляцию. В ближайшее время CR7 не будет контактировать со своим окружением – на днях его тест на коронавирус оказался позитивным.

Португальский исполнитель уже вернулся в Италию, свое возвращение он оформил с помощью специального самолета, который был оборудован согласно всем требованиям медицинских протоколов для подобных ситуаций. Из аэропорта его доставили на машине скорой помощи. В заявлении туринского "Ювентуса" говорится следующее: