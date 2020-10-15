Ребич пропустит дерби с Интером

Форвард "Милана" Анте Ребич пропустит матч 4-го тура Серии А против "Интера", сообщает Sport Mediaset. Футболист травмировал локоть еще до международной паузы.

Ожидалось, что 27-летний хорват вернется в строй к матчу против "Интера". Но, согласно последним новостям, футболист не успевает восстановиться после повреждения. На следующей недели игрок пройдет еще одно обследование, по итогам которого будут определены сроки его возвращения в строй.

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В то же время Златан Ибрагимович сможет сыграть против "Интера". Нападающий был на карантине после сдачи положительного теста на коронавирус, но несколько дней назад вернулся к тренировкам "россонери".

Миланское дерби состоится в субботу, 17 октября.