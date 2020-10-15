Челси может подписать Дибалу, если он не продлит контракт с Ювентусом

Форвард "Ювентуса" Пауло Дібала входит в сферу интересов "Челси", сообщает Tuttomercatoweb.

По данным издания, "синие" всерьез рассматривают вариант с подписанием 26-летнего аргентинца.

Контракт Дибалы с "Ювентусом" рассчитан до июня 2022 года. Стороны обсуждают продление соглашения до лета 2025-го, но документы еще не подписаны. Это немного тревожит футболиста.

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"Челси" будет следить за ситуацией. Если Дибала не продлит контракт с "Ювентусом", "синие" попытаются заполучить аргентинца в свои ряды.