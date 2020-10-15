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Защитник Аталанты уверен, что Интер - фаворит на победу в Серии А
Трофей покинет Турин?
Защитник "Аталанты" Робин Госенс не уверен, что его клуб может претендовать на победу в Серии А в текущем сезоне.
"Скудетто? Для нас это громкое слово. Мы не любим строить долгосрочные планы и настраиваемся от игры к игре. Мне кажется, что фаворит этого сезона - "Интер". У них самая сильная и качественная команда", - заявил немецкий футболист.
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Отметим, что после трех туров "Аталанта" набрала девять очков, "Интер" - семь.
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