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Президент Ювентуса: Весь мир ждет провала Пирло и нашего клуба

Италия
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Заговор?

Президент Ювентуса: Весь мир ждет провала Пирло и нашего клуба
UA-Футбол
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Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли уверен, что многие недоброжелатели в радостью встретят любой провал туринского "Ювентуса".

"Весь мир с нетерпением ждет того момента, когда "Ювентус" провалится. Андреа Пирло не имел полноценной предсезонной подготовки с командой, все ожидают его провала.

Мы должны всеми силами помогать ему в его работе, которая не будет лишена препятствий. Текущий тренерский штаб - это команда профессионалов, в которой каждый знает свою функцию", - заявил Аньелли.

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Отметим, что за последние восемь лет туринский клуб выиграл восемь чемпионств.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Андреа Аньелли
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