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Президент Ювентуса: Весь мир ждет провала Пирло и нашего клуба
Заговор?
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли уверен, что многие недоброжелатели в радостью встретят любой провал туринского "Ювентуса".
"Весь мир с нетерпением ждет того момента, когда "Ювентус" провалится. Андреа Пирло не имел полноценной предсезонной подготовки с командой, все ожидают его провала.
Мы должны всеми силами помогать ему в его работе, которая не будет лишена препятствий. Текущий тренерский штаб - это команда профессионалов, в которой каждый знает свою функцию", - заявил Аньелли.
Отметим, что за последние восемь лет туринский клуб выиграл восемь чемпионств.
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