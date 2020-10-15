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Фонсека: Роме не хватает стабильности, чтобы бороться за место в четверке

Италия
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Португалец работает с командой уже второй сезон

Фонсека: Роме не хватает стабильности, чтобы бороться за место в четверке
UA-Футбол
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Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека рассказал о текущей ситуации в своей команде.

"С тех пор как я начал работать с клубом, произошли большие изменения. Нам не хватает стабильности и баланса, чтобы бороться за главные цели. На Скудетто претендуют два-три клуба, а на место в четверке - гораздо больше.

Нам удалось создать атакующую команду, которая большую часть матч играет на половине поля соперника. Только "Аталанта" опережает нас по созданию моментов", - заявил португалец.

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За первые три матча "Рома" добыла четыре очка - римлянам засчитали техническое поражение в первом туре.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека
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