Очередная травма. Алексис Санчес мог получить серьезное повреждение во время игры за Чили

"Интер" может снова потерять Алексиса Санчеса на неопределенное время. Об этом сообщают чилийские СМИ.

Форвард получил травму во время игр за национальную сборную. Характер повреждения станет известен позже, однако уже сейчас есть повод для беспокойства.

Вполне вероятно, что Санчес не сыграет в миланском дерби, а также в первом туре Лиги Чемпионов. Чилийские СМИ переживают, что он может оказаться недоступен до середины ноября.

В текущем сезоне Алексис отыграл три матча и отдал две голевые передачи.