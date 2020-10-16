Интер - Милан: где смотреть прямую видеотрансляцию матча

"Милан" одержал победы в трех первых турах Серии А, вместе с "Аталантой" делит первое место в турнирной таблице, более того, миланцы еще не пропускали в новом чемпионате. Хорошая возможность для команды Стефано Пьоли продлить удачную серию. По крайней мере, к дерби с "Интером" "россонери" подходят в очень хорошем расположении духа.

У "нерадзурри" в прошлом туре чемпионата случилась потеря очков, "Лацио" расписал ничью 1:1 с "Интером". Хотя сдержать подопечных Антонио Конте римлянам удалось с большим трудом. Будущий соперник "Шахтера" по Лиге Чемпионов пока не набрал оптимальной формы, но все еще очень опасен для любой команды, тем более в принципиальном дерби.

Серия А. Четвертый тур

Стадион: Джузеппе Маецца (Милан)

Главный арбитр: Маурицио Мариани (Рим)

Интер 19:00 Милан

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В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 19:00.

Поединок в прямом эфире покажут: