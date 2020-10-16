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Интер - Милан: где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Италия
(1 голосов)

Где 17.10.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Джузеппе Маецца

Интер - Милан: где смотреть прямую видеотрансляцию матча
Новина українською

"Милан" одержал победы в трех первых турах Серии А, вместе с "Аталантой" делит первое место в турнирной таблице, более того, миланцы еще не пропускали в новом чемпионате. Хорошая возможность для команды Стефано Пьоли продлить удачную серию. По крайней мере, к дерби с "Интером" "россонери" подходят в очень хорошем расположении духа.

У "нерадзурри" в прошлом туре чемпионата случилась потеря очков, "Лацио" расписал ничью 1:1 с "Интером". Хотя сдержать подопечных Антонио Конте римлянам удалось с большим трудом. Будущий соперник "Шахтера" по Лиге Чемпионов пока не набрал оптимальной формы, но все еще очень опасен для любой команды, тем более в принципиальном дерби.

Серия А. Четвертый тур

Стадион: Джузеппе Маецца (Милан)
Главный арбитр: Маурицио Мариани (Рим)

Интер 19:00 Милан

Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 19:00.

Поединок в прямом эфире покажут:

  • Италия - Sky Sport Serie A, SKY Go Italia, NOW TV
  • Германия - DAZN, Blue Sport
  • Польша - Eleven Sports 2 Poland
  • Объединенное Королевство - Premier Sports 2, Premier Sports 1, Premier Player HD, LiveScore App
  • Испания - #Vamos
  • Франция - beIN SPORTS CONNECT
  • Швеция - Eurosport Player Sweden
  • Португалия - Sport TV LIVE, Sport TV3
  • Египет - beIN Sports HD 4
  • Турция - beIN CONNECT Turkey
  • Латинская Америка - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur
  • Канада - DAZN
  • США - ESPN+

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Интер (Милан) Милан
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