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Интер - Милан: где смотреть прямую видеотрансляцию матча
Где 17.10.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Джузеппе Маецца
"Милан" одержал победы в трех первых турах Серии А, вместе с "Аталантой" делит первое место в турнирной таблице, более того, миланцы еще не пропускали в новом чемпионате. Хорошая возможность для команды Стефано Пьоли продлить удачную серию. По крайней мере, к дерби с "Интером" "россонери" подходят в очень хорошем расположении духа.
У "нерадзурри" в прошлом туре чемпионата случилась потеря очков, "Лацио" расписал ничью 1:1 с "Интером". Хотя сдержать подопечных Антонио Конте римлянам удалось с большим трудом. Будущий соперник "Шахтера" по Лиге Чемпионов пока не набрал оптимальной формы, но все еще очень опасен для любой команды, тем более в принципиальном дерби.
Серия А. Четвертый тур
Стадион: Джузеппе Маецца (Милан)
Главный арбитр: Маурицио Мариани (Рим)
Интер 19:00 Милан
В Украине поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1", а также интернет платформа OLL.tv, начало встречи в 19:00.
Поединок в прямом эфире покажут:
- Италия - Sky Sport Serie A, SKY Go Italia, NOW TV
- Германия - DAZN, Blue Sport
- Польша - Eleven Sports 2 Poland
- Объединенное Королевство - Premier Sports 2, Premier Sports 1, Premier Player HD, LiveScore App
- Испания - #Vamos
- Франция - beIN SPORTS CONNECT
- Швеция - Eurosport Player Sweden
- Португалия - Sport TV LIVE, Sport TV3
- Египет - beIN Sports HD 4
- Турция - beIN CONNECT Turkey
- Латинская Америка - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur
- Канада - DAZN
- США - ESPN+
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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