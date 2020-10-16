Иммунолог раскритиковала поведение Криштиану Роналду

Иммунолог Антонелла Виола раскритиковала нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду за положительное отношение к COVID-19. Цитирует Виолу Calciomercato. Напомним, ранее стало известно, что португалец сдал положительный тест на коронавирус. У него нет симптомов, но до сдачи теста Роналду успел поужинать вместе с командой.

"Это именно то поведение, которого следует избегать. Гуляя по городам, мы не можем не замечать собрания людей, они мило болтают друг с другом. Наверное, игроки чувствуют себя защищенными, но они ошибаются. Тест просто говорит вам, что на данный момент у вас нет вируса".