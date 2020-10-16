Чалханоглу назвал условия, при которых он подпишет новый контракт с Миланом

Руководство "Милана" хочет продлить действующее соглашение с полузащитником Хаканом Чалханоглу, сообщает Tuttosport.

26-летний турецкий футболист готов продлить с "россонери" сотрудничество, если ему предложат зарплату в размере шести миллионов евро.

Чалханоглу перешел в "Милан" в 2017 года. Всего он сыграл за миланцев 135 матчей, забил 27 голов и отдал 39 результативных передач. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.