Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чалханоглу назвал условия, при которых он подпишет новый контракт с Миланом
Футболист хочет повышения заработной платы
Руководство "Милана" хочет продлить действующее соглашение с полузащитником Хаканом Чалханоглу, сообщает Tuttosport.
26-летний турецкий футболист готов продлить с "россонери" сотрудничество, если ему предложат зарплату в размере шести миллионов евро.
Чалханоглу перешел в "Милан" в 2017 года. Всего он сыграл за миланцев 135 матчей, забил 27 голов и отдал 39 результативных передач. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Маркевич, Худобяк и Чижевский поддержали создание новых Карпат
- Экс-защитник киевского Динамо: Неймар – настоящий клоун. Он осознанно падает и ждет пенальти
- Личный опыт. Василий Кобин рассказал о курящих футболистах
- Неправы все. Из-за технического поражения Наполи проиграла вся Серия А
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...