  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Чалханоглу назвал условия, при которых он подпишет новый контракт с Миланом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чалханоглу назвал условия, при которых он подпишет новый контракт с Миланом

Италия
(1 голосов)

Футболист хочет повышения заработной платы

Чалханоглу назвал условия, при которых он подпишет новый контракт с Миланом
Новина українською

Руководство "Милана" хочет продлить действующее соглашение с полузащитником Хаканом Чалханоглу, сообщает Tuttosport.

26-летний турецкий футболист готов продлить с "россонери" сотрудничество, если ему предложат зарплату в размере шести миллионов евро.

Чалханоглу перешел в "Милан" в 2017 года. Всего он сыграл за миланцев 135 матчей, забил 27 голов и отдал 39 результативных передач. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хакан Чалханоглу Милан (Италия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...