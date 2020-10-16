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Бернли продлил контракт с 20-летним форвардом
Игрок останется в клубе ещё на 4 года
"Бернли" объявил о продлении контракта с нападающим Дуайтом Макнилом.
20-летний англичанин подписал новое соглашение с клубом сроком до конца июня 2024 года с опцией продления на еще один год.
В сезоне-2020/21 Макнил провел за "Бернли" 5 матчей и отдал 1 результативную передачу.
CONTRACT | Dwight McNeil has signed a new long-term contract to commit himself to Turf Moor.✍️— Burnley FC (@BurnleyOfficial) October 16, 2020
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