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Бернли продлил контракт с 20-летним форвардом

Италия
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Игрок останется в клубе ещё на 4 года

Бернли продлил контракт с 20-летним форвардом
Новина українською

"Бернли" объявил о продлении контракта с нападающим Дуайтом Макнилом.

20-летний англичанин подписал новое соглашение с клубом сроком до конца июня 2024 года с опцией продления на еще один год.

В сезоне-2020/21 Макнил провел за "Бернли" 5 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Бернли Дуайт Макнил
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