Бернли продлил контракт с 20-летним форвардом

"Бернли" объявил о продлении контракта с нападающим Дуайтом Макнилом.

20-летний англичанин подписал новое соглашение с клубом сроком до конца июня 2024 года с опцией продления на еще один год.

В сезоне-2020/21 Макнил провел за "Бернли" 5 матчей и отдал 1 результативную передачу.

CONTRACT | Dwight McNeil has signed a new long-term contract to commit himself to Turf Moor.✍️