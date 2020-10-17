Интер - Милан. Хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти команды? Тест

17 октября на "Джузеппе Меацца" пройдет центральный матч 4-го тура Серии А - "Интер" будет принимать "Милан". Перед этим дерби мы предлагаем вам вспомнить игроков, которые выступали за эти команды, пройдя наш тест. Вам будет дано 15 игроков и три минуты. В тесте будут попадаться футболисты, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе миланские команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.