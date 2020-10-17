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Интер - Милан. Хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти команды? Тест

Италия
(2 голосов)

Дерби на "Джузеппе Меацца" посвящается

Интер - Милан. Хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти команды? Тест
Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

17 октября на "Джузеппе Меацца" пройдет центральный матч 4-го тура Серии А - "Интер" будет принимать "Милан". Перед этим дерби мы предлагаем вам вспомнить игроков, которые выступали за эти команды, пройдя наш тест. Вам будет дано 15 игроков и три минуты. В тесте будут попадаться футболисты, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе миланские команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.

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В статье: Интер (Милан) Милан квиз от UA-Футбол
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