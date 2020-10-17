Италия
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Буффон сегодня проведет 650-й матч в Серии А
Бесконечная карьера Джиджи продолжается
Ожидается, что сегодня Джанлуиджи Буффон начнет матч "Ювентуса" против "Кротоне" с первых минут.
Это решение связано с тем, чтобы дать отдых основному голкипера Войцеху Щесны, который выступал за сборную Польши во время международного перерыва.
Таким образом 42-летний Буффон достигнет рекордного показателя в 650 матчей в Серии А. Вслед за Джиджи идет легендарный защитник "Милана" Пауло Мальдини (647 игры в чемпионате).
Отметим, что Буффон дебютировал в Серии А за "Парму" в ноябре 1995 года.
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