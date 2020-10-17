Буффон сегодня проведет 650-й матч в Серии А

Ожидается, что сегодня Джанлуиджи Буффон начнет матч "Ювентуса" против "Кротоне" с первых минут.

Это решение связано с тем, чтобы дать отдых основному голкипера Войцеху Щесны, который выступал за сборную Польши во время международного перерыва.

Таким образом 42-летний Буффон достигнет рекордного показателя в 650 матчей в Серии А. Вслед за Джиджи идет легендарный защитник "Милана" Пауло Мальдини (647 игры в чемпионате).

Отметим, что Буффон дебютировал в Серии А за "Парму" в ноябре 1995 года.