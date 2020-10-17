  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Буффон сегодня проведет 650-й матч в Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буффон сегодня проведет 650-й матч в Серии А

Италия
(1 голосов)

Бесконечная карьера Джиджи продолжается

Буффон сегодня проведет 650-й матч в Серии А
Новина українською

Ожидается, что сегодня Джанлуиджи Буффон начнет матч "Ювентуса" против "Кротоне" с первых минут.

Это решение связано с тем, чтобы дать отдых основному голкипера Войцеху Щесны, который выступал за сборную Польши во время международного перерыва.

Таким образом 42-летний Буффон достигнет рекордного показателя в 650 матчей в Серии А. Вслед за Джиджи идет легендарный защитник "Милана" Пауло Мальдини (647 игры в чемпионате).

Отметим, что Буффон дебютировал в Серии А за "Парму" в ноябре 1995 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...