Малиновский остался в запасе на матч против Наполи

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский начнет на скамейке запасных матч против "Наполи" в рамках 4-го тура Серии А.

В трех предыдущих встречах Руслан один раз появился с первых минут, а еще два раза – с лавки. На его счету одна результативная передача.

Матч "Наполи" – "Аталанта" начнется в 16:00.