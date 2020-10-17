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Малиновский остался в запасе на матч против Наполи

Италия
(1 голосов)

Ждем появления Руслана во второй тайме

Малиновский остался в запасе на матч против Наполи
Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский начнет на скамейке запасных матч против "Наполи" в рамках 4-го тура Серии А.

В трех предыдущих встречах Руслан один раз появился с первых минут, а еще два раза – с лавки. На его счету одна результативная передача.

Матч "Наполи" – "Аталанта" начнется в 16:00.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.10.2020 в 16:24
Жаль вторую тайму.
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