Конте: Реализуй больше моментов,говорили бы о том, насколько круто играет Интер

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал поражение от "Милана" в матче 4-го тура Серии А.

"Я думаю, что мы играли хорошо, создали много голевых моментов. В некоторых случаях нам не повезло. Результат разочаровывает, ведь парни старались и верили в победу.

Мы допустили ошибки, приведшие к двум голам, но у нас все равно были шансы сравнять счет. Однако "Милан" выиграл, наши поздравления. В каждом матче мы создаем множество моментов, нам следует играть с холодной головой, действовать хладнокровнее у ворот соперника. Но я не могу жаловаться на отношение игроков к делу, старались изо всех сил.

Реализуй мы больше моментов, люди говорили бы о том, насколько впечатляюще играет "Интер". Вместо этого мы говорим о поражении, а худшее поражение – в дерби", - рассказал Конте.