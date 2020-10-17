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Конте: Реализуй больше моментов,говорили бы о том, насколько круто играет Интер
Наставник "нерадзурри" подвел итоги поражения в миланском дерби
Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал
"Я думаю, что мы играли хорошо, создали много голевых моментов. В некоторых случаях нам не повезло. Результат разочаровывает, ведь парни старались и верили в победу.
Мы допустили ошибки, приведшие к двум голам, но у нас все равно были шансы сравнять счет. Однако "Милан" выиграл, наши поздравления. В каждом матче мы создаем множество моментов, нам следует играть с холодной головой, действовать хладнокровнее у ворот соперника. Но я не могу жаловаться на отношение игроков к делу, старались изо всех сил.
Реализуй мы больше моментов, люди говорили бы о том, насколько впечатляюще играет "Интер". Вместо этого мы говорим о поражении, а худшее поражение – в дерби", - рассказал Конте.
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