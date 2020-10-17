Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пиоли: Меня не за что хвалить в работе со Златаном - это очень легко
Наставник "россонери" подвел итоги победы в миланском дерби
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал
"Я еще вчера говорил, что результат этого матча ничего не решит. Конечно, мы довольны тем, что победили соперника с такими классными игроками в составе, доставившими нам много проблем. Но мы здорово сдерживали их и отвечали, когда имели возможность.
Это важная победа, но впереди очень долгий путь, и нам еще многое нужно улучшить. Во втором тайме нам пришлось пострадать, но мы добыли победу. Это говорит о том, что мы становимся лучше и делаем выводы из прежних ошибок".
Насчет первой игры Ибрагимовича после коронавируса
"Он очень устал и даже просил замену. Но в этот раз я его проигнорировал. Златан – экстраординарный игрок. Он так много привносит в эту команду благодаря таланту, решимости, характеру.
Ибра – образцовый профессионал. Он отдает всего себя, хочет выиграть всегда и везде – от финала кубка до упражнения на тренировке. Меня не за что хвалить в работе со Златаном – это очень легко".
О борьбе за чемпионство в Италии
"Мне нравится мыслить позитивно, я считаю себя оптимистом. Но я также понимаю. что есть как минимум 3-4 клуба, которые инвестировали больше нас, которые находятся на другом уровне развития. Да, мы амбициозны, но мы в основном инвестировали в будущее.
В Серии А сейчас семь сильных клубов, и только четыре команды смогу порадоваться выходу в Лигу чемпионов. А если хочешь боротьсяза титул, нужно повышать качество команды. И даже тогда потребуется время. Клуб поступил мудро, заложив фундамент, чтобы можно было опираясь на него в будущем", - рассказал Пиоли.
Популярное сейчас
- Рух - Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов
- Гол и ассист Яремчука не помогли Генту избежать разгромного поражения
- "Луческу уходи! Суркисы - позор Динамо" - ультрас провели акцию перед матчем с Рухом
- Криштиану сдал положительный тест на коронавирус
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО