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Пиоли: Меня не за что хвалить в работе со Златаном - это очень легко

Италия
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Наставник "россонери" подвел итоги победы в миланском дерби

Пиоли: Меня не за что хвалить в работе со Златаном - это очень легко
Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал победу в миланском дерби над "Интером" в рамках 4-го тура Серии А.

"Я еще вчера говорил, что результат этого матча ничего не решит. Конечно, мы довольны тем, что победили соперника с такими классными игроками в составе, доставившими нам много проблем. Но мы здорово сдерживали их и отвечали, когда имели возможность.

Это важная победа, но впереди очень долгий путь, и нам еще многое нужно улучшить. Во втором тайме нам пришлось пострадать, но мы добыли победу. Это говорит о том, что мы становимся лучше и делаем выводы из прежних ошибок".

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"Он очень устал и даже просил замену. Но в этот раз я его проигнорировал. Златан – экстраординарный игрок. Он так много привносит в эту команду благодаря таланту, решимости, характеру.

Ибра – образцовый профессионал. Он отдает всего себя, хочет выиграть всегда и везде – от финала кубка до упражнения на тренировке. Меня не за что хвалить в работе со Златаном – это очень легко".

О борьбе за чемпионство в Италии

"Мне нравится мыслить позитивно, я считаю себя оптимистом. Но я также понимаю. что есть как минимум 3-4 клуба, которые инвестировали больше нас, которые находятся на другом уровне развития. Да, мы амбициозны, но мы в основном инвестировали в будущее.

В Серии А сейчас семь сильных клубов, и только четыре команды смогу порадоваться выходу в Лигу чемпионов. А если хочешь боротьсяза титул, нужно повышать качество команды. И даже тогда потребуется время. Клуб поступил мудро, заложив фундамент, чтобы можно было опираясь на него в будущем", - рассказал Пиоли.

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В статье: Серия А Стефано Пиоли Интер (Милан) Милан (Италия)
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Источник:
Football Italia

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