Пиоли: Меня не за что хвалить в работе со Златаном - это очень легко

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал победу в миланском дерби над "Интером" в рамках 4-го тура Серии А.

"Я еще вчера говорил, что результат этого матча ничего не решит. Конечно, мы довольны тем, что победили соперника с такими классными игроками в составе, доставившими нам много проблем. Но мы здорово сдерживали их и отвечали, когда имели возможность. Это важная победа, но впереди очень долгий путь, и нам еще многое нужно улучшить. Во втором тайме нам пришлось пострадать, но мы добыли победу. Это говорит о том, что мы становимся лучше и делаем выводы из прежних ошибок".

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"Он очень устал и даже просил замену. Но в этот раз я его проигнорировал. Златан – экстраординарный игрок. Он так много привносит в эту команду благодаря таланту, решимости, характеру. Ибра – образцовый профессионал. Он отдает всего себя, хочет выиграть всегда и везде – от финала кубка до упражнения на тренировке. Меня не за что хвалить в работе со Златаном – это очень легко".

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