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Конец света близок? Милан выиграл 4 стартовых матча Серии А впервые за четверть века

Италия
(1 голосов)

"Россонери" вчера победили в миланском дерби

Конец света близок? Милан выиграл 4 стартовых матча Серии А впервые за четверть века
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"Милан" вчера победил "Интер" (2:1) в 4-м туре Серии А благодаря дублю Златана Ибрагимовича.

До этого "россонери" также выиграли у "Болоньи" (2:0), "Кротоне" (2:0) и "Специи" (3:0).

Таким образом на счету "Милана" четыре победы подряд со старта чемпионата Италии впервые за 25 лет.

В чемпионате-1995/96 это случилось, когда "Милан" возглавлял Фабио Капелло, который в итоге привел команду к титулу в конце сезона.

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В статье: Милан (Италия)
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Комментарии (1)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.10.2020 в 09:41
FORZA MILAN!!!
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