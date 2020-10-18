Конец света близок? Милан выиграл 4 стартовых матча Серии А впервые за четверть века

"Милан" вчера победил "Интер" (2:1) в 4-м туре Серии А благодаря дублю Златана Ибрагимовича.

До этого "россонери" также выиграли у "Болоньи" (2:0), "Кротоне" (2:0) и "Специи" (3:0).

Таким образом на счету "Милана" четыре победы подряд со старта чемпионата Италии впервые за 25 лет.

В чемпионате-1995/96 это случилось, когда "Милан" возглавлял Фабио Капелло, который в итоге привел команду к титулу в конце сезона.