Серия А. Камбек с 1:3 выводит Сассуоло на второе место

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Сассуоло" 3:4

Голы: Сориано 9, Сванберг 39, Орсолини 60 - Берарди 18, Джуричич 64, Капуто 70, Томиясу 77 (автогол)

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри (Мбайе 64), Данило, Томиясу, Хики, Схутен, Сванберг (Н. Домингес 64), Орсолини, Сориано, Барроу (Сансоне 76), Паласио (Сантандер 76)

"Сассуоло": Консильи, Мулдур (Айхан 61), Кирикеш, Д. Феррари (Пелузо 90+1), Кирьякопулос, Бурабия (Распадори 61), Локателли, Берарди, Джуричич (Обьянг 81), Х. Траоре (М. Лопес 61), Капуто

Предупреждения: Сванберг 35, Скорупски 73, Мбайе 75 - Локателли 73, Айхан 82

Неудачи "Аталанты", "Интера" и "Ювентуса" предоставили "Сассуоло" отличный шанс завершить четвёртый тур на втором месте. Учитывая мощь его атаки и соперника, пропускавшего в 36-ти матчах подряд, забивать много в Болонье он точно был обязан. Вот только не следовало забывать, что он и пропускал уже в 18-ти из своих 20-ти последних. В том числе и в нынешнем сезоне от новичков "Кротоне" и "Специи", против которых плохо отыграл первые таймы. Так что перестрелка с "Болоньей" ожидалась весьма интенсивной, бешеной и совершенно непредсказуемой. Пришлось устраивать камбек.

Обе команды ожидаемо играли на бешеных скоростях, комбинировали, искали голы. Классная перепасовка с подключением флангов закончилась прострелом Паласио на Сориано. Берарди в ответ попал в упор лишь во вратаря, а Траоре добил мимо пустых ворот. На попадание Доменико издали "Болонья" ответила ещё одной классной комбинацией. В начале второго тайма устроила обстрел ворот издали на контратаках с перехватом и ударом Орсолини в "девятку". Капуто отдал пас в отрыв Джуричичу и замкнул головой подачу с углового. А победным стал автогол Томиясу после прострела Капуто.

Подопечным Синиши Михайловича остаётся один матч до антирекорда "Дуйсбурга" в лигах Топ-5 всех времён - 38 с пропущенными. И, что даже более беспокоит, они лишь с тремя очками после четырёх туров. А такой психологический удар, как потеря 3:1, может стать весьма тяжёлым. Подопечные же Роберто Де Дзерби крайне несбалансированы, но уже забили 13 мячей в четырёх матчах, особенно отличаясь в последние трети матчей. Этого им хватает для десяти очков и второго места.