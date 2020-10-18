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Индзаги о матче с Сампдорией: Если бы была такая возможность, заменил бы всю команду

Италия
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Наставник римлян подвел итоги поражения от "Сампдории"

Индзаги о матче с Сампдорией: Если бы была такая возможность, заменил бы всю команду
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Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал поражение своей команды от "Сампдории" в матче 4-го тура Серии А.

"Отсутствие футболистов не может служить оправданием в этом случае. Это очень плохой матч. Можно проиграть, но не таким образом. "Сампдория" доминировала с первой и до последней минуты. К счастью, следующий матч мы проведем уже во вторник, так что можно сразу переключиться.

Нам не хватало рвения, командного духа, такого раньше с нами не было. "Сампдория" сыграла отлично, но виной тому стало наше отношение к делу. Нужно, чтобы это поражение послужило уроком, надо разобраться, что произошло. Если бы у меня была такая возможность, заменил бы всю команду в перерыве. Но выбор игроков для стартового состава был невелик, так что я бы все равно принял те же решения.

Мы провалились, и нужно снова вернуться на победный путь", - рассказал Индзаги.

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В статье: Серия А Сампдория (Генуя) Лацио (Рим) Симоне Индзаги
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Источник:
Football Italia

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