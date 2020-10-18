Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Индзаги о матче с Сампдорией: Если бы была такая возможность, заменил бы всю команду
Наставник римлян подвел итоги поражения от "Сампдории"
Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал
"Отсутствие футболистов не может служить оправданием в этом случае. Это очень плохой матч. Можно проиграть, но не таким образом. "Сампдория" доминировала с первой и до последней минуты. К счастью, следующий матч мы проведем уже во вторник, так что можно сразу переключиться.
Нам не хватало рвения, командного духа, такого раньше с нами не было. "Сампдория" сыграла отлично, но виной тому стало наше отношение к делу. Нужно, чтобы это поражение послужило уроком, надо разобраться, что произошло. Если бы у меня была такая возможность, заменил бы всю команду в перерыве. Но выбор игроков для стартового состава был невелик, так что я бы все равно принял те же решения.
Мы провалились, и нужно снова вернуться на победный путь", - рассказал Индзаги.
Популярное сейчас
- Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО
- Ломаченко - Лопес. ВИДЕО обзор боя за звание абсолютного чемпиона
- Ломаченко: Честно говоря, я думал, что половина поединка была равной
- Transfermarkt: Зинченко подешевел на 4 млн евро. Малиновский стал лидером рейтинга самых дорогих украинцев
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО