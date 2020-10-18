Индзаги о матче с Сампдорией: Если бы была такая возможность, заменил бы всю команду

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал поражение своей команды от "Сампдории" в матче 4-го тура Серии А.

"Отсутствие футболистов не может служить оправданием в этом случае. Это очень плохой матч. Можно проиграть, но не таким образом. "Сампдория" доминировала с первой и до последней минуты. К счастью, следующий матч мы проведем уже во вторник, так что можно сразу переключиться.

Нам не хватало рвения, командного духа, такого раньше с нами не было. "Сампдория" сыграла отлично, но виной тому стало наше отношение к делу. Нужно, чтобы это поражение послужило уроком, надо разобраться, что произошло. Если бы у меня была такая возможность, заменил бы всю команду в перерыве. Но выбор игроков для стартового состава был невелик, так что я бы все равно принял те же решения.

Мы провалились, и нужно снова вернуться на победный путь", - рассказал Индзаги.