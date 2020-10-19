Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фонсека: Два клуба потратили гораздо больше остальных и являются фаворитами в гонке за Скудетто
Паулу на связи
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека рассказал о целях клуба в текущем сезоне чемпионата Италии, а также про особенности Серии А. Цитирует наставника "волков" Football Italia.
"Я всегда стараюсь быть реалистом – два клуба потратили на трансферы гораздо больше остальных и являются фаворитами в гонке за Скудетто. За ними идет группа команд с желанием попасть в ЛЧ – место "Ромы" здесь. Нужно выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Пока команда работает неплохо".
"Я уже говорил в прошлом году, что в Серии А много атакующего футбола. Абсолютно неправильно думать, что здесь царит оборонительный стиль. Радует, что не только я придерживаюсь такой точки зрения".
"Следующий матч мы играем с "Миланом". Ибрагимович? Я видел, что Златан сделал в миланском дерби. Не знаю, будет ли готов Смоллинг, но у нас есть другие сильные защитники, которым я полностью доверяю".
В прошлом сезоне чемпионата Италии римляне финишировали пятыми. После 4 туров текущего розыгрыша "волки" занимают 7-е место в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- "Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех": Усик написал стих после поражения Ломаченко от Лопеса
- Рябоконь: Некоторые футболисты не сыграли против Днепра-1 и примерно на своем уровне
- СК Днепр-1 - Десна 2:0. Обзор матча и видео голов
- Боевой день в Лиге Наций и отъезд Воронина в Россию. Главные новости за 14 октября
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО