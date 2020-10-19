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Фонсека: Два клуба потратили гораздо больше остальных и являются фаворитами в гонке за Скудетто

Италия
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Паулу на связи

Фонсека: Два клуба потратили гораздо больше остальных и являются фаворитами в гонке за Скудетто
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Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека рассказал о целях клуба в текущем сезоне чемпионата Италии, а также про особенности Серии А. Цитирует наставника "волков" Football Italia.

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"Я всегда стараюсь быть реалистом – два клуба потратили на трансферы гораздо больше остальных и являются фаворитами в гонке за Скудетто. За ними идет группа команд с желанием попасть в ЛЧ – место "Ромы" здесь. Нужно выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Пока команда работает неплохо".

"Я уже говорил в прошлом году, что в Серии А много атакующего футбола. Абсолютно неправильно думать, что здесь царит оборонительный стиль. Радует, что не только я придерживаюсь такой точки зрения".

"Следующий матч мы играем с "Миланом". Ибрагимович? Я видел, что Златан сделал в миланском дерби. Не знаю, будет ли готов Смоллинг, но у нас есть другие сильные защитники, которым я полностью доверяю".

В прошлом сезоне чемпионата Италии римляне финишировали пятыми. После 4 туров текущего розыгрыша "волки" занимают 7-е место в турнирной таблице.

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В статье: Серия А Чемпионат Италии Рома (Рим) Паулу Фонсека Милан
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Источник:
Football Italia

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