Златан еще пошумит? Ибрагимович хочет продлить контракт с Миланом

Мино Райола, агент Златана Ибрагимовича, начал готовиться к переговорам о новом контракте для шведского форварда "Милана". 39-летний футболист подписал с "россонери" трудовой договор на 1 год два месяца назад.

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Напомним, недавно швед переболел коронавирусом, но вернулся к миланскому дерби и оформил дубль в ворота Хандановича (1:2).

По информации портала Football Italia, ветеран нацелен отыграть за "Милан" еще одну кампанию. Окончательное решение будет принято весной.