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Златан еще пошумит? Ибрагимович хочет продлить контракт с Миланом

Италия
(1 голосов)

Бог не покинет "россонери"

Златан еще пошумит? Ибрагимович хочет продлить контракт с Миланом
Новина українською

Мино Райола, агент Златана Ибрагимовича, начал готовиться к переговорам о новом контракте для шведского форварда "Милана". 39-летний футболист подписал с "россонери" трудовой договор на 1 год два месяца назад.

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Напомним, недавно швед переболел коронавирусом, но вернулся к миланскому дерби и оформил дубль в ворота Хандановича (1:2).

По информации портала Football Italia, ветеран нацелен отыграть за "Милан" еще одну кампанию. Окончательное решение будет принято весной.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
19.10.2020 в 14:53
Догоняем ди Стефано?
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
19.10.2020 в 14:28
Чувак робить результат ! В 39 ! Передостаннім золотом'ячістам варто було б по м'ячику віддать шведу . Цікаво , в його віці хоч один з них триматиме таку планку ? Один думаю так ... Може ...
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