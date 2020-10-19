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Златан еще пошумит? Ибрагимович хочет продлить контракт с Миланом
Бог не покинет "россонери"
Мино Райола, агент Златана Ибрагимовича, начал готовиться к переговорам о новом контракте для шведского форварда "Милана". 39-летний футболист подписал с "россонери" трудовой договор на 1 год два месяца назад.
Напомним, недавно швед переболел коронавирусом, но вернулся к миланскому дерби и оформил дубль в ворота Хандановича (1:2).
По информации портала Football Italia, ветеран нацелен отыграть за "Милан" еще одну кампанию. Окончательное решение будет принято весной.
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Источник:Football Italia
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
19.10.2020 в 14:53
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
19.10.2020 в 14:28
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