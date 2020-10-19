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С надеждой сыграть в еврокубках. Капитан Наполи вернулся в общую группу

Италия
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Хотя команда Гаттузо неплохо справлялась

С надеждой сыграть в еврокубках. Капитан Наполи вернулся в общую группу
UA-Футбол
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В последних нескольких матчах "Наполи" был вынужден обходиться без своего капитана Лоренцо Инсинье. Они выиграли все матчи, а "Аталанту" уничтожили со счетом 4:1.

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В ближайшее время форвард снова будет готов играть. Уже сейчас он начал работать в общей группе и Гаттузо надеется, что Лоренце сыграет против "АЗ". Матч состоится в четверг в рамках Лиги Европы.

Инсинье в прошедшем сезоне был одним из лучших футболистов "Наполи", успев забить 14 голов в сорока матчах.

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В статье: Наполи (Неаполь) Лоренцо Инсинье АЗ (Алкмаар)
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