Италия
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С надеждой сыграть в еврокубках. Капитан Наполи вернулся в общую группу
Хотя команда Гаттузо неплохо справлялась
В последних нескольких матчах "Наполи" был вынужден обходиться без своего капитана Лоренцо Инсинье. Они выиграли все матчи, а "Аталанту" уничтожили со счетом 4:1.
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В ближайшее время форвард снова будет готов играть. Уже сейчас он начал работать в общей группе и Гаттузо надеется, что Лоренце сыграет против "АЗ". Матч состоится в четверг в рамках Лиги Европы.
Инсинье в прошедшем сезоне был одним из лучших футболистов "Наполи", успев забить 14 голов в сорока матчах.
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