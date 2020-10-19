Италия
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Серия А. Верона не добивает коронавирусную Дженоа
Темп тура не поддержан
Верона. "Маркантонио Бентегоди"
"Эллас Верона" - "Дженоа" 0:0Даже после поражения от слабой "Пармы" "Верона" чувствовала себя намного лучше, чем "Дженоа". Ведь последняя получила 0:6 в Неаполе, затем 17 её игроков сдали положительные тесты на коронавирус, спортивный директор Даниэле Фаджиано говорил о пяти днях перед выездом в Верону без тренировок и даже допускал выезд с Примаверой. Впрочем, в итоге десять игроков успели выздороветь. И вместе с не болевшими дали бой сопернику. Заслужив и комплименты, и одно очко. В первой четверти матча полностью доминировали хозяева. Именно тогда они набрали большую часть из своих десяти ударов по воротам в первом тайме и 60-ти процентов владения мячом. Играя весьма интенсивно, задействуя фланги. Вот только сложные удары получились лишь, когда уже гости ускорились. Тогда Пандев и Колли прорвались и заставили вратарей спасать. А во втором тайме "Верона" вновь давила, но с рабочими сейвами Перина. Кроме одного классного - с удара Сальседо головой. В первых девяти матчах тура был забит 41 мяч. А десятый в плане голов страшно разочаровал. Но всё же к "Дженоа" никаких претензий нет. Она сделала всё возможное, исходя из обстоятельств. И устояла.
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