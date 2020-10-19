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МЮ и ПСЖ изучают возможность трансфера Эриксена
Конте точно готов его отпустить
Прошлой зимой Кристиан Эриксен, не желая продлевать контракт с "Тоттенхэмом", решил продолжить карьеру в "Интере". Трансфер себя не оправдал.
Датчанин недоволен отсутствием игрового времени. По данным Todofichajes, "МЮ" и "ПСЖ" готовы спасти его из миланского забвения и подписать зимой.
"Интер" точно не будет против такого развития событий, если получит выгодное предложение. Полузащитник может покинуть клуб за 20 миллионов евро, которые итальянцы заплатили за него "шпорам".
С момента своего прибытия, Эриксен выходил на поле 29 раз, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
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