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МЮ и ПСЖ изучают возможность трансфера Эриксена

Италия
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Конте точно готов его отпустить

МЮ и ПСЖ изучают возможность трансфера Эриксена
UA-Футбол
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Прошлой зимой Кристиан Эриксен, не желая продлевать контракт с "Тоттенхэмом", решил продолжить карьеру в "Интере". Трансфер себя не оправдал.

Датчанин недоволен отсутствием игрового времени. По данным Todofichajes, "МЮ" и "ПСЖ" готовы спасти его из миланского забвения и подписать зимой.

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"Интер" точно не будет против такого развития событий, если получит выгодное предложение. Полузащитник может покинуть клуб за 20 миллионов евро, которые итальянцы заплатили за него "шпорам".

С момента своего прибытия, Эриксен выходил на поле 29 раз, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

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В статье: Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (Париж)
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