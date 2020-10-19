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"Ибрагимович больше влияет на команду, чем Роналду". Итальянский тренер хвалит Златана
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Итальянский тренер Алберто Дзаккерони высказал много комплиментов в адрес шведского форварда Златана Ибрагимовича, который недавно забил два гола в ворота "Интера".
"Я работал с многими талантами на протяжении всей карьеры - Веа, Адриано, Бирхофф, но мне до сих пор обидно, что я не тренировал Златана. Он вечен. До сих пор не понимаю, почему он не выиграл Золотой Мяч.
Он гораздо сильнее влияет на свою команду, чем Роналду на свою. После его возвращения в "Милан", многие молодые игроки стали прогрессировать. Златан дарит им уверенность в силах", - приводит слова Дзаккерони Il Giornale.
Не так давно стало известно, что швед готов подписать с "россонери"
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