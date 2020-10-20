От трёх до шести видов вирусов. Итоги четвёртого тура Серии А

Наполи - Аталанта 4:1

Интер - Милан 1:2

Сампдория - Лацио 3:0

Кротоне - Ювентус 1:1

Болонья - Сассуоло 3:4

Специя - Фиорентина 2:2

Торино - Кальяри 2:3

Удинезе - Парма 3:2

Рома - Беневенто 5:2

Эллас Верона - Дженоа 0:0

Коронавирус стал неотъемлемой частью Серии А. Он уже поразил Криштиану Роналду, Златана Ибрагимовича и десятки других игроков. В четвёртом туре влиял и "вирус ФИФА", то есть усталость игроков после матчей за сборные и перелётов на них. А также "вирус УЕФА", то есть мысли о Еврокубках и осознанные и неосознанные ослабления из-за них. Всё это принесло удивительные результаты, жуткую нестабильность, провалы в игре. В такой ситуации 41 гол в десяти матчах - феноменальный улов. Тур, который очень непросто осознать.

Ибранское дерби

Учитывая обилие голов в туре и 4:2 в предыдущем Миланском дерби, нынешнее даже немного разочаровало. До него "Интер" не проигрывал в 11-ти матчах лиги подряд, "Милан" - в 15-ти. "Нерадзурри" в тех матчах забили 28 мячей, "россонери" в своих - 42. То есть обе - почти по три за матч. От первых требуют брать Скудетто, вторые после летнего похода даже верят, что могут его взять. Потому мы ожидали нетипичное дерби, бешеное. Такое, как в феврале. А получили типичное, битву. В которой неточные моменты, выбивания с линии ворот, ожидания ВАР запомнились даже больше, чем голы.

"Милан" следует пожурить за игру на удержание счёта во втором тайме. За это он чуть не был наказан в добавленное время, когда Лукаку получил два супершанса забить. Стефано Пиоли признал страдания, говорил о сидении в обороне и характере. Да даже Златан не реализовал пенальти! "Интер" вновь подвели Д'Амброзио и Коларов, ненастоящие центральные защитники. Борьба Хакими и Тео Эрнандеса не была вулканической. "Змеи" создали, но вновь не реализовали, что выводит Антонио Конте из себя. При том, что жёсткость и баланс в обороне пропали. Неприятная тенденция.

Остаётся один герой матча. Безоговорочный. Вечный, более влияющий на свою команду, чем даже Криштиану Роналду, как заявил Альберто Дзаккерони. Даже смазанный Иброй пенальти был всего лишь лёгким покачиванием крыла. Ведь он сразу же добил. И сразу же забил ещё. Его уверенность в себе, голод, спортивная ярость и умение вселить эту ярость в других просто феноменальны. После коронавируса и двух недель дома сделать дубль (уже свой четвёртый с начала лета, никому в лигах Топ-5 сделать больше не удавалось) именно в дерби способен только он.

"Я был голоден, и это было заметно. Во время болезни я немного потерял чувство вкуса. Но никто не может остановить меня, когда впереди дерби. И я не могу принять, когда другие снимают ногу с педали газа, даже на тренировках". Вот так. Конечно, весь "Милан" заслуживает комплименты за 24-й матч подряд с забитыми впервые с 1973-го года, за четыре победы в четырёх первых турах впервые с сезона 1995/96. За первое место в лиге. Но Златан - особенно. Без него прервать серию из четырёх поражений в дерби и добыть первую победу в них за четыре года не удалось бы.

Без оправданий

Ни УЕФА, ни ФИФА не сумеют оправдать провал "Аталанты". И не полёты Сапаты, Муриэля и Гомеса в Южную Америку в то время, как "Наполи" в изоляции устроил тренировочные сборы. Так проигрывать нельзя. Нельзя позволять антирекорд семи лет по ударам в створ ворот команды в первом тайме (9). Пожалуй, и худший первый тайм за эти семь лет. Подопечных Джан Пьеро Гасперини проходили будто конусы на тренировках, издевательски. Как отметил Дженнаро Гаттузо, могли залететь и 6-7 мячей. И это после того, как сама "Аталанта" разорвала трёх соперников на старте сезона с 13-ю забитыми.

К чести Гасперини, он не стал искать отмазки, а признал полный провал во всех аспектах игры и говорил о "будильнике". Правда, он должен был упомянуть и собственный провал. Бросать в бой депрессивного Иличича, не игравшего более трёх месяцев, латераля-новичка Депаоли именно в таком матче, поздно выпустить Руслана Малиновского, как раз не игравшего в своём последнем матче сборной - здесь тренер грубо ошибся.

Ничем не оправдать и "Лацио". Ни отсутствием Чиро Иммобиле, Раду, Луиса Фелипе, всех латералей, ни близостью первого матча Лиги Чемпионов за 13 лет. Тем более, что он играл не против "Наполи", а против "Сампдории", которая начала сезон очень тяжело. Проиграть ей по ударам в створ ворот со счётом 0:7 просто недопустимо. Не стал оправдываться и Симоне Индзаги. Он прямо заявил, что никогда не видел свою команду настолько лишённой страсти, что так играть нельзя, что соперник доминировал с первой до 90-ой минуты, что он хотел заменить всех в перерыве. Позорное выступление.

Впрочем, дело не только в нём. Это уже второй разгром в сезоне. Третий матч, в котором римляне играли существенно хуже соперника. Четвёртый из четырёх, в котором как минимум совершенно не впечатлили. И ресурсов на скамье запасных у них нет. С "Аталантой" всё будет в порядке. С "Лацио" - совершенно не факт.

Ответы на вопросы

Всё это не умаляет достижения генуэзцев и неаполитанцев. "Дория" получила два болезненных удара в двух первых турах - разгром от "Ювентуса" и камбек "Беневенто" с 0:2. Клаудио Раньери пришлось задавать неприятные вопросы игрокам. И те ответили, победив во Флоренции, а теперь ещё и раздавив "Лацио". У Гаттузо вопрос с начала сезона один - 4-3-3 либо 4-2-3-1? И ныне уже ясно, что при первой схеме атака команды бледна, а при второй - просто великолепна. Даже без капитана Инсинье. 12 голов за неполные три матча с такой схемой, такой вынос "Аталанты" - лучшие доказательства.

Заиграл Лосано, добавив к и ранее известным скорости и технике движение без мяча. Появился великан Бакайоко, способный держать центр поля в одиночку. Дрис Мертенс в подыгрыше не хуже, чем на острие. А 70 миллионов на Виктора Осимхена потрачены не зря - его техника, динамика, баланс между эгоизмом и жертвенностью могут изменить судьбу целой команды. Ах, если бы не тот фарс вокруг матча против "Ювентуса"!

Слишком много вирусов

На сам "Юве" повлияли сразу несколько вирусов. Коронавирус лишил команду Криштиану Роналду и Уэстона МакКенни, вирус ФИФА привёз Пауло Дибалу из Аргентины больным и раздражённым, Хуана Куадрадо отправил в запас. Вирус УЕФА, возможно, лишил интенсивности, заставил решить, что "Кротоне" и так пройдут. За что чемпион был наказан. Аутсайдер перебегал его, раз за разом обнаруживал дыры в центре поля и на флангах, скоростью и жёсткостью заставил Леонардо Бонуччи привезти пенальти, а Федерико Кьезу - доиграться до удаления. И этого хватило для ничьей даже при слабом креативе.

А ещё следует поговорить о связанных между собой вирусах молодёжи и изменений. В Gazzetta Dello Sport не случайно задались вопросом: "А не преувеличивает ли Андреа Пирло с молодёжной революцией?" В Кротоне в стартовом составе играли Фработта и Портанова из Примаверы, молодые новички Артур, Кьеза и Кулушевски, не юноша, но новичок Мората. Неудивительно, что команда не организовала прессинг как следует, не создала достаточно. Пирло объясняет такую игру острым недостатком тренировок и заявляет, что не боится рисковать с кадрами. Но такая политика уже отобрала у него четыре очка.

Спасибо сопернику

Как раз в туре, когда Топ-4 предыдущего сезона захлебнулась, его пятая команда наконец-то вздохнула полной грудью. Хотя перед матчем казалось, что она захлёбывается даже больше, чем другие. Давление на Паулу Фонсеку возрастало, его критика в интервью в адрес клуба на теме трансферов и отсутствия спортивного директора разозлила боссов. Неудача против новичка могла привести к большим сдвигам. И сдвиг начался быстрым голом соперника, да ещё и с рикошетом. А в начале второго тайма "Беневенто" позволили сравнять счёт с пенальти. Классический сценарий неудачи "Ромы".

Выручил Фонсеку соперник. После матча тренер заявил, что атакующий стиль многих тренеров лиги хорош для футбола. Да, особенно он хорош для тренеров разобранных грандов, не умеющих ломать "автобус". "Беневенто" атаковал, давил, рисковал. И пропустил четыре голевые контратаки. В которых индивидуальные качества Педро, Джеко, Лоренцо Пеллегрини, Мхитаряна, Карлеса Переса уже проявились полностью. Впрочем, и роль этих индивидуалов не стоит умалять. Педро уже заявил, что хочет привить "Роме" характер победителя. И без него побед над "Удинезе" и "Беневенто" просто не было бы.

Герой концовок

Пока гранды оступаются, на второе место с десятью очками и 13-ю забитыми вышел "Сассуоло". И это при множестве вопросов к его игре. Не только к обороне. Его первые таймы против "Специи", "Кротоне" и "Болоньи" были далеко не лучшими во всех аспектах - балансе, скорости, креативе. В столице своего региона он до перерыва уступал сопернику в остроте и интенсивности. Зато в последние полчаса устроил камбек с 1:3. За этот период времени, разумеется, важнейший в матчах, он в нынешнем сезоне забил уже девять (!!!) мячей. На четыре больше, чем у ближайшего преследователя.

В чём его секрет? Отлаженные до автоматизма схема и стиль игры. Очень авантюрные, с дырами в обороне, но как раз отличные для давления на уставшего соперника в концовке. Роберто Де Дзерби даже призывает не бояться терять мяч у своих ворот. Великолепная физическая готовность. О чём я уже не раз говорил, скамья запасных, которая по уровню абсолютно не уступает стартовому составу. И итальянские лидеры команды. Франческо Капуто и Доменико Берарди с начала лета - лучшие итальянцы по прямому участию в голах. 29. Они никогда не выключаются.

Те же истории

Для традиционных лидеров Второго эшелона новый сезон выглядит не лучше, чем слабый предыдущий. Даже для "Фиорентины". Как раз "фиалки" завершили предыдущий мощно, по пропущенным летом были лучшими в лиге. Новый начали ещё одной сухой победой, побеждали "Интер" к 86-ой минуте... Неужели два пропущенных в концовке в Милане так повлияли на команду? Особенно - в центре поля и в обороне? Она ведь умеет играть на удержание. Уж точно должна была удержать "Специю", не создавшую ничего. Но пропустила дважды, потеряв дебютные 2:0. И Джузеппе Якини уже под огнём.

"Такая команда как мы при 2:0 после четырёх минут должна удержать результат. Президент извиняется перед болельщиками. Мы ожидали большего после первых четырёх туров", - слова спортивного директора Даниэле Праде предвещают бурю.

Синише Михайловичу спокойнее. Его влияние и репутация в "Болонье" выше, президент клуба, хотя и также из Северной Америки, но не такой экспрессивный и не рубит сплеча. Тем не менее, всего три очка в четырёх матчах, 3:4 дома после 3:1 - слишком слабо. "Россоблу" остаётся один матч до антирекорда лиг Топ-5 всех времён - 38-ми подряд с пропущенными. А с такими сериями и такой наивностью за Еврокубки не поборешься. Серб призывает к спокойствию, заявляет, что "Сассуоло" за 70 первых минут не сделал ничего. Но что он сам сделал с обороной за почти два года работы с командой?

Впрочем, всё познаётся в сравнении. "Торино" желал бы быть "Фиорентиной" либо "Болоньей". Его яма, вырытая в 2020-ом году, гораздо глубже. Было ясно, что из неё придётся вылезать долго, что Марко Джампаоло сразу результат и особенно игру не даёт. Тем не менее, уж "Кальяри" дома не было причин проигрывать. Вряд ли также кризисный проваливающий 2020-й год соперник был чем-то лучше. Он позволял Андреа Белотти делать, что хочет, его вратарь привёз пенальти. Но в итоге всё решила грубейшая ошибка другого вратаря, сборной Италии. Если уж Сиригу ловит бабочек...

До сезона 2020/21 лишь однажды в своей истории "Торо" начинал с трёх поражений. В сезоне 2002/03 он в итоге вылетел.

Просвет в страданиях

Четвёртый тур был несомненно удачным для многих страдающих команд. "Кальяри" наконец-то победил. "Кротоне" добыл первое очко именно в борьбе с "Юве". Причём его наставник Джованни Строппа даже жалеет, что испугался и не добыл большего. "Специя" вернулась с двух ударов в дебюте и по динамике игры заслужила даже победить. "Удинезе" избавился от нулей в графах "очки" и "забитые", не позволил пропущенному голу с рикошетом раздавить себя и забил победный в концовке. Даже "Беневенто" не хочется ругать. Филиппо Индзаги справедливо считает результат слишком тяжёлым.

Но особо следует похвалить "Дженоа".

Свой последний матч она проиграла со счётом 0:6, после этого не играла три недели, 17 её игроков заразились коронавирусом, десятеро из них выздоровели к самому матчу в Вероне. Спортивный директор Даниэле Фаджиано даже заявил, что команда не тренировалась вообще в течение пяти дней и идея послать на матч Примаверу была реальной. Да ещё и соперник прежде всего известен интенсивным, скоростным футболом с высоким прессингом. Потому 0:0 в таком матче с почти достижением скоростей веронцев заслуживает аплодисменты.

"Мы можем дать этому результату лишь одно имя: команда". "Мы показали, насколько нам важен футбол". К этим словам вратаря Маттиа Перина и главного тренера Роландо Марана комментарии не нужны.

Лучший игрок тура - Златан Ибрагимович ("Милан"). Феномен

Прорыв тура - "Сассуоло". С 1:3 - на второе место

Разочарования тура - "Аталанта" и "Лацио". Ужас

Лучший вратарь тура - Маттиа Перин ("Дженоа"). Хотя он прав: команда

Лучший тренер тура - Дженнаро Гаттузо ("Наполи"). Нашёл схему