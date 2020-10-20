СМИ: Ювентус не исключает вариант с продажей Дибалы

Текущий сезон очень непросто складывается для Пауло Дибалы. Он не всегда играет в старте и уже недоволен действиями нового тренера "Ювентуса".

Более того, стороны никак не могут прийти к соглашению по новому контракту. Если он не будет продлен до конца года, туринский клуб рассмотрит вариант с продажей форварда.

Tuttomercatoweb уверяет, что Дибала никак не может дать свое согласие. Действующая сделка расчитана до 2022-го года.

В составе "Ювентуса" Пауло успел провести 228 матчей и выиграть 11 трофеев.