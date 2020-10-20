Милан теряет одного из лидеров на ближайшие матчи

Накануне старта Лиги Европы итальянский "Милан" несет потери. Не сможет сыграть в первом туре Хакан Чалханоглу.

По данным Sky Sport Italia, у турецкого полузащитника растяжение лодыжки. Он пропустит не меньше десяти дней и вряд ли сыграет в ближайший нескольких играх.

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Хакан - один из лидеров нынешнего "Милана". Он вышел на новый уровень при Стефано Пиоли, а в этом сезоне провел четыре игры. Совершил одну голевую передачу.

В этот четверг "Милан" сыграет против "Селтика".