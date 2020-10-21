Кьеза: В матче с Динамо смогли пользоваться свободными зонами, которые появились после второго гола

Хавбек "Ювентуса" Федерико Кьеза рассказал, что второй гол в ворота "Динамо" (0:2) значительно помог психологически его команде.

"Гол в начале второго тайма помог нам, мы смогли пользоваться свободными зонами, которые стали появляться после этого мяча.

Мы очень хотели выиграть, потому что важно начинать турнир успешно. От нас всегда многого ждут, а мы стараемся побеждать в каждой игре", – сказал Кьеза.

Напомним, что следующий матч в Лиге чемпионов "Динамо" проведет 28 октября с "Ференцварошом"