Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан скоро вернется. Кьеллини смог избежать серьезной травмы
Пирло должен быть доволен
Вчера туринский "Ювентус" сумел обыграть "Динамо" в Лиге Чемпионов. В первом тайме травму получил Джорджо Кьеллини.
Как сообщает официальная пресс-служба клуба, капитан "зебр" избежал серьезной травмы, никакх мышечных повреждений нет. Он пропустит не более десяти дней.
Allenamento post rientro oggi per i ⚫️⚪️dopo #DynamoJuve ⚽— JuventusFC (@juventusfc) October 21, 2020
✚️ aggiornamento su Giorgio @chiellinihttps://t.co/mHczFnvlnJ pic.twitter.com/adAJIcy7Om
Отметим, что на выходных "Ювентус" сыграет против "Вероны".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Первая Лига. Черноморец лидерство не отдает
- SofaScore и WhoScored выставили оценки за матч Динамо - Ювентус
- Григорчук после поражения от солигорского Шахтера высказался о шансах на чемпионство
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...