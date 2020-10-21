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Капитан скоро вернется. Кьеллини смог избежать серьезной травмы

Италия
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Пирло должен быть доволен

Капитан скоро вернется. Кьеллини смог избежать серьезной травмы
UA-Футбол
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Вчера туринский "Ювентус" сумел обыграть "Динамо" в Лиге Чемпионов. В первом тайме травму получил Джорджо Кьеллини.

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Как сообщает официальная пресс-служба клуба, капитан "зебр" избежал серьезной травмы, никакх мышечных повреждений нет. Он пропустит не более десяти дней.

Отметим, что на выходных "Ювентус" сыграет против "Вероны".

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В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин)
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