Второй тест Криштиану Роналду оказался позитивным. Португалец не сыграет в матче с Барселоной

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не поможет команде в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной".

Как сообщает Marca, португалец прошёл ещё один тест на коронавирус, который вновь дал положительный результат. Согласно протоколу УЕФА для участия во встрече с сине-гранатовыми Криштиану должен был предоставить отрицательный тест за неделю до игры.

Напомним, 13 октября стало известно, что Роналду заразился коронавирусом. На следующий день 35-летний футболист принял решение вернуться в Турин и отбыть карантин там. Это было связано с тем, что в Италии правила отличаются от португальских и Криштиану пришлось бы находиться в изоляции 10 дней вместо 14.

Матч "Ювентус" — "Барселона" состоится 28 октября на стадионе "Альянц" в Турине.