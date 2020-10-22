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Второй тест Криштиану Роналду оказался позитивным. Португалец не сыграет в матче с Барселоной

Италия
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Криштиану не поможет своей команде

Второй тест Криштиану Роналду оказался позитивным. Португалец не сыграет в матче с Барселоной
Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не поможет команде в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной".

Как сообщает Marca, португалец прошёл ещё один тест на коронавирус, который вновь дал положительный результат. Согласно протоколу УЕФА для участия во встрече с сине-гранатовыми Криштиану должен был предоставить отрицательный тест за неделю до игры.

Напомним, 13 октября стало известно, что Роналду заразился коронавирусом. На следующий день 35-летний футболист принял решение вернуться в Турин и отбыть карантин там. Это было связано с тем, что в Италии правила отличаются от португальских и Криштиану пришлось бы находиться в изоляции 10 дней вместо 14.

Матч "Ювентус" — "Барселона" состоится 28 октября на стадионе "Альянц" в Турине.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Барселона
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