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Второй тест Криштиану Роналду оказался позитивным. Португалец не сыграет в матче с Барселоной
Криштиану не поможет своей команде
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не поможет команде в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной".
Как сообщает Marca, португалец прошёл ещё один тест на коронавирус, который вновь дал положительный результат. Согласно протоколу УЕФА для участия во встрече с сине-гранатовыми Криштиану должен был предоставить отрицательный тест за неделю до игры.
Напомним, 13 октября стало известно, что Роналду заразился коронавирусом. На следующий день 35-летний футболист принял решение вернуться в Турин и отбыть карантин там. Это было связано с тем, что в Италии правила отличаются от португальских и Криштиану пришлось бы находиться в изоляции 10 дней вместо 14.
Матч "Ювентус" — "Барселона" состоится 28 октября на стадионе "Альянц" в Турине.
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