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Легендарный Марчелло Липпи принял решение завершить тренерскую карьеру

Италия
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Один из лучших среди итальянцев

Легендарный Марчелло Липпи принял решение завершить тренерскую карьеру
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Итальянский наставник Марчелло Липпи объявил, что не планирует возвращаться к тренерской деятельности.

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"Я определенно завершил тренерскую карьеру. Думаю, что на этом можно ставить точку. Пока еще не решил, что будет дальше, до весны возьму паузу. Может, буду полезен на других должностях", - приводит слова итальянца Goal.

Липпи начал тренерскую карьеру в 1985-м году. Наибольшего успеха добился у руля "Ювентуса" - выиграл 12 трофеев, среди которых есть победа в ЛЧ. Также дважды доходил до финала турнира. Со сборной Италии завоевал кубок мира в 2006-м году.

Отметим, что последним местом работы Липпи была сборная Китая, которую он покинул в 2019-м году.

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В статье: Италия Марчелло Липпи Ювентус (Турин)
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