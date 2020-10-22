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Легендарный Марчелло Липпи принял решение завершить тренерскую карьеру
Один из лучших среди итальянцев
Итальянский наставник Марчелло Липпи объявил, что не планирует возвращаться к тренерской деятельности.
"Я определенно завершил тренерскую карьеру. Думаю, что на этом можно ставить точку. Пока еще не решил, что будет дальше, до весны возьму паузу. Может, буду полезен на других должностях", - приводит слова итальянца Goal.
Липпи начал тренерскую карьеру в 1985-м году. Наибольшего успеха добился у руля "Ювентуса" - выиграл 12 трофеев, среди которых есть победа в ЛЧ. Также дважды доходил до финала турнира. Со сборной Италии завоевал кубок мира в 2006-м году.
Auguri to one of the best to ever do it. Enjoy your retirement. Grande Mister Lippi pic.twitter.com/HTT70DIXp8— Joe Cappuccino⚪⚫ (@joe_cappuccino_) October 22, 2020
Отметим, что последним местом работы Липпи была сборная Китая, которую он покинул в 2019-м году.
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