Легендарный Марчелло Липпи принял решение завершить тренерскую карьеру

Итальянский наставник Марчелло Липпи объявил, что не планирует возвращаться к тренерской деятельности.

"Я определенно завершил тренерскую карьеру. Думаю, что на этом можно ставить точку. Пока еще не решил, что будет дальше, до весны возьму паузу. Может, буду полезен на других должностях", - приводит слова итальянца Goal.

Липпи начал тренерскую карьеру в 1985-м году. Наибольшего успеха добился у руля "Ювентуса" - выиграл 12 трофеев, среди которых есть победа в ЛЧ. Также дважды доходил до финала турнира. Со сборной Италии завоевал кубок мира в 2006-м году.

