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Новичок Ювентуса уверен, что Андреа Пирло - идеальный тренер
Не боится давать шанс молодым
Деян Кулусевски, который лишь летом пополнил состав "Ювентуса", рассказал, как проходит его работа при новом тренере.
"Пирло - идеален. Он вселяет в тебя уверенность и ты всегда знаешь, что если хорошо работаешь, то сможешь выйти в старте. Это очень важно, когда тренер не боится выпускать молодых футболистов.
В "Ювентусе" не важно, сколько тебе лет, никто не ставит вопрос о возрасте. Если ты готов играть, то будешь играть. Когда что-то делаешь не так, тебе сразу подскажут, чтобы стал еще лучше", - приводит слова шведа Sky Sport Italia.
20-летний вингер успел сыграть в новом сезоне три матча, в которых отметился голом.
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