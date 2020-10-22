Новичок Ювентуса уверен, что Андреа Пирло - идеальный тренер

Деян Кулусевски, который лишь летом пополнил состав "Ювентуса", рассказал, как проходит его работа при новом тренере.

"Пирло - идеален. Он вселяет в тебя уверенность и ты всегда знаешь, что если хорошо работаешь, то сможешь выйти в старте. Это очень важно, когда тренер не боится выпускать молодых футболистов.

В "Ювентусе" не важно, сколько тебе лет, никто не ставит вопрос о возрасте. Если ты готов играть, то будешь играть. Когда что-то делаешь не так, тебе сразу подскажут, чтобы стал еще лучше", - приводит слова шведа Sky Sport Italia.

20-летний вингер успел сыграть в новом сезоне три матча, в которых отметился голом.