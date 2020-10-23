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Защитник Интера сдал отрицательный тест на COVID-19 - два дня назад он был положительным
Быстро победил болячку
Перед матчем Лиги Чемпионов, Ашраф Хакими сдал положительный тест на COVID-19. Без него миланский клуб не смог обыграть "Боруссию".
Однако уже сегодня защитник сдал второй тест, который оказался отрицательным. У него не было симптомов и второе тестирование должно было оценить текущую ситуацию.
???? | COMUNICATO— Inter (@Inter) October 23, 2020
FC Internazionale Milano comunica che @AchrafHakimi è risultato negativo al tampone effettuato ieri
???? https://t.co/Dx6KZGxbO6#FCIM
Отметим, что уже во вторник "Интер" сыграет на выезде против "Шахтера".
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