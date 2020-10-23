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Защитник Интера сдал отрицательный тест на COVID-19 - два дня назад он был положительным

Италия
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Быстро победил болячку

Защитник Интера сдал отрицательный тест на COVID-19 - два дня назад он был положительным
UA-Футбол
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Перед матчем Лиги Чемпионов, Ашраф Хакими сдал положительный тест на COVID-19. Без него миланский клуб не смог обыграть "Боруссию".

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Однако уже сегодня защитник сдал второй тест, который оказался отрицательным. У него не было симптомов и второе тестирование должно было оценить текущую ситуацию.

Отметим, что уже во вторник "Интер" сыграет на выезде против "Шахтера".

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В статье: Интер (Милан) Ашраф Хакими
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