Запасной Лацио перебрался в Саудовскую Аравию, где его спутали со звездой Лиона

Саудовский "Аль-Айн" выкупил у "Лацио" запасного центрального защитника Баштуша за 800 тысяч евро, сообщает официальный сайт клуба.

29-летний анголец перебрался в Рим 4 года назад из "Ростова" и не был игроком основы. Суммарно он наиграл за "Орлов" 94 матча (9 голов).

Любопытно, что твиттер "Аль-Айна" представил Баштуша как Мичела Бастоса, экс-звезду "Ромы", "Лилля" и "Лиона", проведшего десяток матчей за сборную Бразилии в 2009-10 годах. К ангольцу он, естественно, никакого отношения не имеет и уже повесил бутсы на гвоздь год назад.