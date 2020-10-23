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Запасной Лацио перебрался в Саудовскую Аравию, где его спутали со звездой Лиона

Италия
(1 голосов)

Баштуш, наверное, сильно удивился

Запасной Лацио перебрался в Саудовскую Аравию, где его спутали со звездой Лиона
Новина українською

Саудовский "Аль-Айн" выкупил у "Лацио" запасного центрального защитника Баштуша за 800 тысяч евро, сообщает официальный сайт клуба.

29-летний анголец перебрался в Рим 4 года назад из "Ростова" и не был игроком основы. Суммарно он наиграл за "Орлов" 94 матча (9 голов).

Любопытно, что твиттер "Аль-Айна" представил Баштуша как Мичела Бастоса, экс-звезду "Ромы", "Лилля" и "Лиона", проведшего десяток матчей за сборную Бразилии в 2009-10 годах. К ангольцу он, естественно, никакого отношения не имеет и уже повесил бутсы на гвоздь год назад.

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В статье: Лацио (Рим) Баштуш Мичел Бастос Аль-Айн (Сауд. Аравия)
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