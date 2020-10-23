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Запасной Лацио перебрался в Саудовскую Аравию, где его спутали со звездой Лиона
Баштуш, наверное, сильно удивился
Саудовский "Аль-Айн" выкупил у "Лацио" запасного центрального защитника Баштуша за 800 тысяч евро, сообщает официальный сайт клуба.
29-летний анголец перебрался в Рим 4 года назад из "Ростова" и не был игроком основы. Суммарно он наиграл за "Орлов" 94 матча (9 голов).
Любопытно, что твиттер "Аль-Айна" представил Баштуша как Мичела Бастоса, экс-звезду "Ромы", "Лилля" и "Лиона", проведшего десяток матчей за сборную Бразилии в 2009-10 годах. К ангольцу он, естественно, никакого отношения не имеет и уже повесил бутсы на гвоздь год назад.
: قادماً من لاتسيو الإيطالي #باستوس مرحبا بك في #العين pic.twitter.com/ISwqir5Pgc— نادي العين السعودي (@alain_ksa) October 22, 2020
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