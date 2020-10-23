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Фонсека несет потери. Защитник Ромы сдал положительный тест на COVID-19

Италия
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Перед тяжелым отрезком

Фонсека несет потери. Защитник Ромы сдал положительный тест на COVID-19
UA-Футбол
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У защитника "Ромы" Джанлуки Манчини диагностирован коронавирус. Об этом он лично сообщил в своих социальных сетях.

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Итальянец признался, что сразу отправился на карантин, однако его самочувствие в пределах нормы. Джанлука точно пропустит выездную игру против "Милана".

Отметим, что в этом сезоне Манчини сыграл в четырех матчах команды Фонсеки.

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В статье: Рома (Рим) Джанлука Манчини
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