Италия
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Фонсека несет потери. Защитник Ромы сдал положительный тест на COVID-19
Перед тяжелым отрезком
У защитника "Ромы" Джанлуки Манчини диагностирован коронавирус. Об этом он лично сообщил в своих социальных сетях.
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Итальянец признался, что сразу отправился на карантин, однако его самочувствие в пределах нормы. Джанлука точно пропустит выездную игру против "Милана".
Отметим, что в этом сезоне Манчини сыграл в четырех матчах команды Фонсеки.
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