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Ривалдо: Матч с Реалом - отличный шанс для Месси показать Барселоне свою приверженность

Италия
(1 голосов)

И исправить тяжелый старт

Ривалдо: Матч с Реалом - отличный шанс для Месси показать Барселоне свою приверженность
UA-Футбол
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Экс-форвард "Барселоны" Ривалдо уверен, что в игре против "Реала" у Месси будет отличный шанс доказать всем высокий уровень.

"Эль-Классико" - отличный шанс для Лео доказать клубу свою приверженность. У него был непростой период летом, а также он тяжело начал сезон, но в субботу можно будет все исправить.

"Реал" сейчас не в лучшей форме, так как они проиграли сразу два матча подряд. Сейчас у "Барселоны" есть небольшое преимущество и победа будет иметь большое значение", - заявил бразилец.

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Отметим, что UA-Футбол проведет аудио трансляцию поединка.

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В статье: Лионель Месси Барселона Ривалдо Реал (Мадрид) Барселона - Реал
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