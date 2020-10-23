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Ривалдо: Матч с Реалом - отличный шанс для Месси показать Барселоне свою приверженность
И исправить тяжелый старт
Экс-форвард "Барселоны" Ривалдо уверен, что в игре против "Реала" у Месси будет отличный шанс доказать всем высокий уровень.
"Эль-Классико" - отличный шанс для Лео доказать клубу свою приверженность. У него был непростой период летом, а также он тяжело начал сезон, но в субботу можно будет все исправить.
"Реал" сейчас не в лучшей форме, так как они проиграли сразу два матча подряд. Сейчас у "Барселоны" есть небольшое преимущество и победа будет иметь большое значение", - заявил бразилец.
Отметим, что UA-Футбол проведет аудио трансляцию поединка.
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