Серия А. Вновь весело и вновь голы в концовке в матче Сассуоло

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

: Джуричич 71, Кирикеш 84, Капуто 86 - Линетти 33, Белотти 78, Лукич 79

": Консильи, Айхан (Бога 62), Кирикеш, Д. Феррари, Кирьякопулос (Рожерио 74), М. Лопес (Мулдур 62), Локателли, Берарди, Джуричич (Траоре 90+5), Распадори (Бурабия 62), Капуто

": Сиригу, Войвода (Синго 62), Бремер, Льянко, Родригес (Ансальди 90), Мейте, Ринкон (Сегре 90), Линетти, Лукич, Белотти, Верди (Нкулу 74)

: Берарди 78 - Войвода 27, Ринкон 73

В Серии А разве что "Милан" счастливее, чем "Сассуоло". И никто не несчастнее, чем "Торино". "Нероверди" вторые с десятью очками и 13-ю забитыми. "Гранатовые" с нулём очков после трёх туров впервые с сезона вылета 2002/03, восемью пропущенными в них впервые с сезона 1940/41. Их тренер Марко Джампаоло говорит о жертвах, страданиях и даже пытках, которыми всегда сопровождается революция, заявляет, что и не ожидал лучшего на первой стадии построения команды. С другой стороны, Роберто Де Дзерби отмечает явный недостаток жёсткости своей команды. Это мы видели и сегодня.

И в предыдущих трёх матчах, в которых побеждал, "Сассуоло" неудачно провёл первые таймы. Ныне он довёл владение мячом по ходу тайма до 76-ти процентов, но создал лишь плотный удар Берарди издали - Сиригу отбил. Быстрые атаки "Торино" выглядели гораздо опаснее. Консильи спас от ударов Мейте и Верди, не спас после навеса справа и ошибки Кирикеша. В начале второго тайма блестяще отбил два удара головой Белотти и выиграл дуэль с Верди. В середине - вытащил случайный заброс от Синго из-под перекладины. А в ответ Бога не попал головой в пустые ворота с заброса справа.

И всё же команда Де Дзерби - нечто особенное в начале нынешнего сезона. Особенно - в последние полчаса матчей, в которые, учитывая сегодняшний, забила уже 12 мячей (!!). Вначале также сработал прострел справа. Только Мулдур пасовал низом, а Джуричич замкнул пяткой. Правда, довольно скоро Кирикеш вновь ошибся, после длинного заброса позволив Белотти стать лучшим бомбардиром лиги. Андреа ещё и классно разыграл контратаку с Лукичем, закончившим мощно. Но вскоре Кирикеш "пушкой" издали в "девятку" компенсировал. А Капуто замкнул навес Берарди головой и сравнялся с Белотти.

В густом тумане Реджо-Эмилии "Сассуоло" отыграл свой худший матч в сезоне. Но даже в таком забил трижды. Во втором туре подряд он уходит от 1:3 и набирает очки. А "Торино" набирает своё первое, заявляет о начале проекта Джампаоло. Тем не менее, должно быть разочарованным результатом.