"Милан" остался единственной командой из топ-5 европейских чемпионатов, не терявшей очки в этом сезоне.

На счету команды Стефано Пиоли 4 победы в 4 турах Серии А. Ранее "россонери" побеждали "Болонью" (2:0), "Кротоне" (0:2), "Специю" (3:0) и "Интер" (1:2).

До вчерашнего дня компанию итальянскому клубу в этом списке составляла "Астон Вилла". Однако в пятницу бирмингемцы проиграли "Лидсу" (0:3), потеряв свои первые очки в нынешней кампании.