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Милан – единственный клуб из топ-5 лиг, выигравший все свои матчи в чемпионате

Италия
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Милан – единственный клуб из топ-5 лиг, выигравший все свои матчи в чемпионате
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"Милан" остался единственной командой из топ-5 европейских чемпионатов, не терявшей очки в этом сезоне.

На счету команды Стефано Пиоли 4 победы в 4 турах Серии А. Ранее "россонери" побеждали "Болонью" (2:0), "Кротоне" (0:2), "Специю" (3:0) и "Интер" (1:2).

До вчерашнего дня компанию итальянскому клубу в этом списке составляла "Астон Вилла". Однако в пятницу бирмингемцы проиграли "Лидсу" (0:3), потеряв свои первые очки в нынешней кампании.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Милан (Италия)
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