  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Сассуоло – Торино 3:3. Пятка Джуричича и сумасшедший удар Кирикеша вывели нераверди на второе место
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сассуоло – Торино 3:3. Пятка Джуричича и сумасшедший удар Кирикеша вывели нераверди на второе место

Италия
(1 голосов)

"Сассуоло" продолжает радовать своей игрой

Сассуоло – Торино 3:3. Пятка Джуричича и сумасшедший удар Кирикеша вывели нераверди на второе место
Новина українською

Перестрелка "Сассуоло" и "Торино" в 5-м туре Серии А закончилась вничью 3:3.

В условиях непроглядного тумана командам удалось выдать очень зрелищный матч: чего только стоят голы Филипа Джуричича пяткой и лонгшот Влада Кирикеша, вдохновившего "нераверди" на камбек с 1:3 на 84-й минуте игры. Не обошелся без очередного забитого мяча и Андреа Белотти, ставшего для него 5-м в 4 турах.

После ничьей "Сассуоло" оказался на втором месте, имея в своем активе 11 очков в 5 матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сассуоло (Сассуоло) Торино (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...