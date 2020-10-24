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Сассуоло – Торино 3:3. Пятка Джуричича и сумасшедший удар Кирикеша вывели нераверди на второе место
"Сассуоло" продолжает радовать своей игрой
Перестрелка "Сассуоло" и "Торино" в 5-м туре Серии А закончилась вничью 3:3.
В условиях непроглядного тумана командам удалось выдать очень зрелищный матч: чего только стоят голы Филипа Джуричича пяткой и лонгшот Влада Кирикеша, вдохновившего "нераверди" на камбек с 1:3 на 84-й минуте игры. Не обошелся без очередного забитого мяча и Андреа Белотти, ставшего для него 5-м в 4 турах.
После ничьей "Сассуоло" оказался на втором месте, имея в своем активе 11 очков в 5 матчах.
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