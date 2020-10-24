Серия А. Ротация и мысли о Лиге Чемпионов вновь обвалили Аталанту

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

: Д. Сапата 80 (пен.) - Квальярелла 13, Торсби 59, Янкто 90+4

: Квальярелла 45+2 (вратарь)

": Спортьелло, Шутало (Толой 46), Паломино, Джимсити, Депаоли (Хатебур 60), Пашалич, Де Роон (Малиновский 64), Мохика (Гозенс 46), Гомес, Иличич, Ламмерс (Д. Сапата 46)

": Аудеро, Берешински, Тонелли, Йошида, Ауджелло, Янкто, Торсби, Экдаль, Дамсгор (Лерис 72), Рамирес (Верре 66), Квальярелла (Кейта Бальде 65)

: Мохика 44, Малиновский 66, Паломино 86 - Тонелли 31, Йошида 48, Янкто 69, Кейта Бальде 71

: Джанпаоло Кальварезе

Сенсация в этом матче была реальной. И перед ним, и неделю тому Джан Пьеро Гасперини думал вслух не о лиге, а о Лиге Чемпионов, и тогда, и сейчас применил ротацию. Тогда в Неаполе "Аталанта" опозорилась. А ныне ротация была ещё более глубокой. Стоило опасаться и соперника. В последних семи очных матчах и в Бергамо, и на всех полях, "Сампдория" побеждала трижды. В предыдущем сезоне страшно вымотала бергамцев, добыла одну ничью, пропускала от них лишь после 74-ой минуты, добилась удаления Руслана Малиновского. Гасперини прямо заявил, что боится её жёсткости. Как в воду глядел.

Без главных латералей фланги "Аталанты" потеряли скорость. Дублёр Мохика ещё и привёз пенальти, сыграв рукой. Без двух главных форвардов ушла безжалостность. Иличич и Ламмерс слабо били в защитников и вратаря. Лучший игрок сентября в лиге Гомес заразился тем же. Так что, несмотря на 69 процентов владения мячом и 11 ударов по воротам Аудеро, три лучших момента до перерыва создали гости. Дамсгор и Квальярелла разыграли контратаку, и Фабио выстрелил с угла вратарской. Тонелли после заброса со штрафного чуть не попал с пяти метров. А пенальти Квальяреллы блестяще вытащил Спортьелло.

Три замены перед началом второго тайма также не очень помогли. Чуть ускорили, чуть добавили присутствия в штрафной Аудеро. И не более того. А гости выждали и вновь забили. На этот раз даже в почти позиционной атаке. Янкто навесил на голову Торсби. После гола хозяева поселились уже почти в штрафной оппонента. Где их ожидала стена. Забросы в неё и удары издали не попадали никуда. После стыка Сапаты с Кейтой Бальде один мяч удалось отыграть. Но после этого как раз гости оперативно успокоили игру и отодвинули её ближе к центру поля. Да ещё и устроили контратаку Бальде с Янкто.

"Аталанта" не готова к игре на два фронта и борьбе за Скудетто. Ни ментально, ни кадрово. После трёх феерических побед она проиграла в лиге уже дважды подряд, пропустив семь мячей. А "Сампдория" одержала три победы подряд, забив шесть мячей "Лацио" и бергамцам. С последними она уже сравнялась по очкам, первых и вовсе обошла.