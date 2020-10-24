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Серия А. Тошнотворная игра, но победа Интера

Италия
(2 голосов)

Хотя бы удалось прервать неудачную серию

Серия А. Тошнотворная игра, но победа Интера
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Интер" 0:2

Голы: Лукаку 64, Д'Амброзио 79

"Дженоа": Перин, Бани, К. Сапата, Гольданига, Гильоне, Бехрами (Радованович 61), Бадель (Зайц 61), Ровелла (Мелегони 84), Циборра (Лука Пеллегрини 46), Пандев, Пьяца (Шомуродов 65)

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Раноккия, Бастони, Дармиан (Коларов 80), Видаль (Наингголан 80), Брозович, Перишич (Хакими 58), Эриксен (Барелла 58), Лукаку, Л. Мартинес (Пинамонти 72)

Предупреждения: Бани 86 - Л. Мартинес 40

Впервые в 2020-ом году "Интер" не победил в трёх матчах подряд во всех турнирах. Впервые с 2011-го года пропустил так много в первых пяти матчах сезона - десять мячей. Фирменная оборона Антонио Конте исчезла. Поражение в дерби и дежа-вю от выцарапанной в концовке ничьей в первом туре Лиги Чемпионов дома против рейтинг-аутсайдера разбудили демонов. Потому сегодня нужна была лёгкая победа над "Дженоа". Тем более, что в последних четырёх очных матчах общий счёт был 16:0, а ещё 10 дней тому 17 генуэзцев были заражены коронавирусом. Однако вряд ли сегодня миланцы реально успокоили демонов.

Оборону как раз они улучшили. В первые 62 минуты "Дженоа" осталась без ударов по воротам, даже не вылезала со своей половины поля. Однако одновременно исчезла атака. "Интер" и без того критикуют за предсказуемость и зависимость от Лукаку, а сегодня это особенно выделялось. Ромелу прикрыли, банальные "кроссы" с флангов и фланги вообще - также. Заблокированные удары Видаля с угла вратарской и Лаутаро из центра штрафной выглядели диким исключением в этом тошнотворном матче. Хозяевам же, не менее героически и тошнотворно отстоявшим в понедельник на 0:0 в Вероне, всё это отлично подходило.

Спас "нерадзурри"... Лукаку. Кто же ещё? Хотя и замену Конте нужно отметить. Барелла мелко разыграл с ним "стенку". А бельгиец уже в штрафной убрал защитника и в падении забил свой седьмой гол в сезоне во всех клубных турнирах. В дальнейшем же на фоне такой же игры фаворит нашел ещё один гол - с углового, после касаний головой Раноккии и Д'Амброзио.

Что Конте вынесет из этого матча? Победу со сбережением сил? Идеальную оборону? Лукаку? Или слабую игру? Наверное, яснее станет уже по игре против "Шахтёра".

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В статье: Ромелу Лукаку Серия А Интер (Милан) Дженоа (Генуя)
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
24.10.2020 в 21:59
Спал у Интера даёт шансы Шахтёру
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