Серия А. Кротоне проигрывает всем, кроме Ювентуса

Кальяри. "Сарденья Арена"

"Кальяри" - "Кротоне" 4:2

Голы: Ликояннис 25, Симеоне 35, Соттил 45, Жоао Педро 84 - Мессиас 21, Молина 43

"Кальяри": Краньо, Дзаппа (Фараго 88), Валюкевич, Годин, Ликояннис (Клаван 81), Марин (Олива 88), Рог, Нандес, Жоао Педро, Соттил (Унас 74), Симеоне (Паволетти 81)

"Кротоне": Кордас, Магальян, Големич, Луперто, П. Перейра (Крочьята 77), Молина (Вулич 61), Чигарини, Бенали, Реца (Рисполи 61), Мессиас, Симы (Ривьер 90)

Предупреждения: Марин 32, Ликояннис 66 - Чигарини 17, Магальян 52, Бенали 90+2

Удаление: Чигарини 47 (вторая жёлтая)

"Кальяри" и "Кротоне" начали сезон ниже своих ожиданий. Прежде всего - в обороне, где лишь "Беневенто" в первых четырёх турах пропустил больше, чем они. Вместе с тем, в четвёртом туре обе добыли обнадёживающие результаты. "Кальяри" ошибался меньше, чем "Торино" и победил. "Кротоне" набрал первое очко в сезоне, остановив самого чемпиона, причём совершенно заслуженно. И в первом тайме пятого тура обе выглядели способными продолжить серию. Но затем вмешался экс-игрок "Кальяри" Чигарини.

В первом тайме наиболее интенсивной частью, как ни странно, был дебют. Хозяева сильно давили. Но не создали ничего. Далее уже доминировали гости, темп несколько снизился. Зато голы пошли один за другим. Реца прострелил на Мессиаса, Ликояннис ответил классным штрафным, Жоао Педро вывел Симеоне один-на-один, Молина врезал слёта с 20-ти метров, Соттил замкнул головой навес Дзаппы. "Кротоне" мог забить и больше, если бы не сейвы Краньо от Мессиаса и Симы и промах последнего с семи метров.

Вторая жёлтая Чигарини за въезд в ногу Жоао Педро изменила игру. Симеоне сразу же не попал с разворота, удар Нандеса отбил Кордас. "Кальяри" успокоился. Сохраняя баланс между атакой и обороной и большей частью держа невысокий темп. Кордас в полёте вытащил удар Нандеса с 18-ти метров. А "Кротоне" опасно подал несколько раз с флангов, но слишком близко к воротам эти мячи не приближались. Кроме удара Рисполи во внешнюю часть сетки. А в концовке на сейв Краньо от Симы Жоао Педро ответил добиванием при угловом.

Похоже, подопечные Ди Франческо наконец-то начали сезон. Пусть и не без вопросов и немалых проблем в обороне. А подопечные Джованни Строппы рискуют повторить судьбу "Кьево" и "Лечче" последних сезонов. Те активно и справедливо играли вничью с грандами, но проигрывали всем другим.