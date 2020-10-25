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Стефано Пиоли: Ребич не сыграет против Ромы. Чалханоглу под вопросом
Наставник "россонери" высказался перед поединком с римлянами
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мыслями накануне матча против "Ромы" в рамках 5-го тура Серии А.
"Мы хорошо начали сезон и должны продолжить в том же духе. Нам предстоит матч с сильным оппонентом, выигравшим 5 из 6 последних выездных встреч.
У них есть тренер, хорошо поработавший в первом сезоне в Италии, у них появились такие сильные молодые игроки, как Кумбула, к ним перешел столь сильный футболист, как Педро.
"Рома" амбициозна, но и "Милан" тоже. Это будет интересная игра и сложный экзамен для нас. Было важно повысить конкуренцию внутри "Милана" и подписать сильных молодых футболистов. Руководство хорошо поработало над приобретением таких игроков. Они помогут нам повысить уровень, потому что каждый понимает, что если будет работать лучше, чем его партнер, то его шансы на выступление вырастут.
Чалханоглу и Ребич продолжают восстановление. Ребич завтра не сыграет, мы будем следить за его состоянием в ближайшие дни. На Хакана мы еще посмотрим на ближайших тренировочных занятиях. И все же вряд ли он сыграет завтра", - рассказал Пиоли.
Завтра, 26-го октября "дьяволы" примут "волков" на "Сан Сиро". Начало встречи - 21:45.
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