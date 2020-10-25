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Паулу Фонсека: Матч будет не против Ибры, а против Милана
Наставник римлян высказался перед матчем против "Милана"
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека поделился мыслями накануне предстоящего матча с "Миланом" в рамках 5-го тура Серии А.
"Милан" в очень хорошей форме, у них отличный тренер. Для нас сейчас тоже удачный момент, мы мотивированы и уверены в себе. Матч завтра будет интересным с точки зрения тактики. "Рома" хочет на поле показать, что является сильной командой.
Ибрагимович и Джеко – два очень важных футболиста для своих клубов. Не хочу сравнивать их, поскольку не работаю с Иброй, но могу порассуждать о важности Джеко для "Ромы". У Эдина все хорошо, он мотивирован и завтра сыграет важную роль.
Ибрагимович – большой профессионал, иначе не смог бы так играть в таком возрасте. Но матч будет не против Ибры, а против "Милана". Я не готовлюсь к матчу, держа в уме лишь одного футболиста. Мы на протяжении недели работали с мыслями о качестве всей команды. Смоллинг в порядке, но к матчу с "Миланом" не готов. Думаю, он может вернуться в матче Лиги Европы с ЦСКА София.
На скудетто, по-моему, претендуют два клуба: "Ювентус" и "Интер". После них уже идут остальные клубы, способные провести хороший сезон. Но в последних турах мы увидели, что чемпионат сбалансированный. И против первой, и против последней команды играть тяжело", – сказал Фонсека.
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