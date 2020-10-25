Паулу Фонсека: Матч будет не против Ибры, а против Милана

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека поделился мыслями накануне предстоящего матча с "Миланом" в рамках 5-го тура Серии А.

"Милан" в очень хорошей форме, у них отличный тренер. Для нас сейчас тоже удачный момент, мы мотивированы и уверены в себе. Матч завтра будет интересным с точки зрения тактики. "Рома" хочет на поле показать, что является сильной командой.

Ибрагимович и Джеко – два очень важных футболиста для своих клубов. Не хочу сравнивать их, поскольку не работаю с Иброй, но могу порассуждать о важности Джеко для "Ромы". У Эдина все хорошо, он мотивирован и завтра сыграет важную роль.