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Гаттузо: Наполи в первом тайме действовал чересчур предсказуемо
Наставник неаполитанцев подвел итоги победы над "Беневенто"
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал
"В первом тайме мы играли слишком стерильно, оставляли много свободного пространства между линиями и действовали чересчур предсказуемо. После перерыва мяч перемещался быстрее, мы быстро комбинировали и создавали "Беневенто" большие проблемы. В четверг мы проиграли в невероятном матче с АЗ, но сегодня наверстали.
Лосано нужно быть более настойчивым на поле. Ему нужно оставаться на ногах и продолжать борьбу. Дело не в том, что он должен играть слева или справа. Мы выступаем каждые три дня, и нам нужен каждый футболист.
Я никогда не видел такой маленькой технической зоны, как сегодня. Она просто крохотная! А мы с Индзаги любим следить за матчем как можно ближе", - рассказал наставник неаполитанцев.
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