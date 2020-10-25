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Гаттузо: Наполи в первом тайме действовал чересчур предсказуемо

Италия
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Наставник неаполитанцев подвел итоги победы над "Беневенто"

Гаттузо: Наполи в первом тайме действовал чересчур предсказуемо
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Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над "Беневенто" в матче 5-го тура Серии А.

"В первом тайме мы играли слишком стерильно, оставляли много свободного пространства между линиями и действовали чересчур предсказуемо. После перерыва мяч перемещался быстрее, мы быстро комбинировали и создавали "Беневенто" большие проблемы. В четверг мы проиграли в невероятном матче с АЗ, но сегодня наверстали.

Лосано нужно быть более настойчивым на поле. Ему нужно оставаться на ногах и продолжать борьбу. Дело не в том, что он должен играть слева или справа. Мы выступаем каждые три дня, и нам нужен каждый футболист.

Я никогда не видел такой маленькой технической зоны, как сегодня. Она просто крохотная! А мы с Индзаги любим следить за матчем как можно ближе", - рассказал наставник неаполитанцев.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Серия А Наполи (Неаполь) Беневенто
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Источник:
Football Italia

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