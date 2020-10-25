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Д'Амброзио: Шахтер сильный как в физическом, так и техническом плане

Италия
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Итальянец высказался накануне поединка с "горняками" в ЛЧ

Д'Амброзио: Шахтер сильный как в физическом, так и техническом плане
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Защитник "Интера" Данило Д’Амброзио поделился мыслями накануне матча группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

"Шахтер" показывает очень качественный футбол. Они сильны как в физическом плане, так и техническом.

Нам нужно подойти к матчу так, как это делали в августе. Это единственный способ добиться успеха", - рассказал Д’Амброзио.

Поединок второго раунда группового этапа ЛЧ между "горняками" и "нерадзурри" пройдет 27-го октября.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Интер (Италия) Данило Д'Амброзио
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Источник:
inter.it

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