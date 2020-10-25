Защитник "Интера" Данило Д’Амброзио поделился мыслями накануне матча группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

"Шахтер" показывает очень качественный футбол. Они сильны как в физическом плане, так и техническом.

Нам нужно подойти к матчу так, как это делали в августе. Это единственный способ добиться успеха", - рассказал Д’Амброзио.