Серия А. Ювентус - Эллас Верона 1:1. Жаль Динамо

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Эллас Верона" 1:1

Голы: Кулушевски 77 - Фавилли 60

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи (Фработта 75), Демираль, Куадрадо, Артур, Рабио, Бернардески (Кулушевски 61), Рэмзи (Вриони 90), Дибала, Мората

"Эллас Верона": Сильвестри, Ловато, Чеккерини (Маньяни 55), Эмперор, Фараони, Виейра, Тамез (Илич 51), Лазович, Э. Колли, Дзакканьи, Калинич (Фавилли 55, Барак 62)

Предупреждения: Кулушевски 90+2 - Виейра 39, Лазович 57, Эмперор 69, Фараони 90+2

Победой в Киеве "Ювентус" лишь немного снял напряжение. Ныне он в такой ситуации, что любая потеря очков вызывает волны. И любая возможна, учитывая потерю против "Кротоне", проигравшего всем. "Верона" гораздо сильнее новичка, знаменита своей интенсивной игрой, высоким прессингом и успешной обороной. Хотя и в атаке слаба. Потому и её разница мячей 1:1. В предыдущем сезоне она переиграла "Юве" дома, а в гостях уступила лишь из-за пенальти Криштиану Роналду. Которого сегодня не было. Без португальца было легче прервать серию из 32-ух лет поражений подряд в Турине.

Первые полчаса явно напоминали матч в Кротоне, а не в Киеве. "Верона" почти не уступила по владению мячом, высоко прессинговала, после перехватов сразу же подключала фланги. При этом создала мало. Неточный и заблокированный удары Калинича трудно даже назвать полумоментами. Колли забил из офсайда. Как раз Бернардески в редкой успешной контратаке заставил Сильвестри парировать. А постепенно чемпион нашёл ключи к этому прессингу и провёл серию опасных атак. Куадрадо замкнул прострел Рэмзи в перекладину. А Мората даже перебросил вратаря. Правда, из миллиметрового офсайда.

К началу второго тайма веронцы успокоились, вернули игру начала первого. Колли и Дзакканьи пробивали издали, второй удар Щесны пришлось отбивать. Длинные ответные забросы туринцев в контратаку не срабатывали. Соперник показал им, как это делать правильно, через короткий пас и левый фланг, через Дзакканьи и Фавилли в центре штрафной. Лишь после этого чемпион начал давить. Большей частью - благодаря активности вышедшего на замену Кулушевски. Он и забил после прохода справа. Дибала попал в перекладину издали, бил рядом со стойкой. Слишком мало.

"Ювентус" ещё мог включить свой старый режим и вырвать победу в добавленное время. Однако это было бы несправедливо. Так думал и Сильвестри, отбивая очень опасные удары Дибалы и Куадрадо. "Вероне" удалось удержать ничью. И подтвердить чувства сожаления, возникшие после киевского матча. Такой сырой, несобранный "Ювентус" можно и нужно было останавливать. Уже трём командам Серии А подряд - "Роме", "Кротоне" и "Вероне" - это удалось, причём по делу. "Динамо" - нет.