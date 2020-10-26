Максимальное невезение. ВИДЕО, как Ювентус третий раз подряд сыграл вничью в Серии А

Вашему вниманию видео обзор матча пятого тура итальянской Серии А, в котором Ювентус принимал Верону. Старая Синьора владела ощутимым преимуществом, дважды мяч попадал в каркас ворот, как белка в колесе крутился кипер Силвестри, гол Мораты отменили из-за сантиметрового офсайда после просмотра ВАР. В конце концов, Ювентус третий раз с начала чемпионата потерял очки - Фавилли открыл счет в середине второго тайма, на что туринцы ответили лишь голом Кулушевски. Ранее команда Пирло делила очки с Ромой и Кротоне.

Итальянская Серия А. Пятый тур

Ювентус - Верона 1:1

Голы: Кулушевски 78 - Фавилли 60