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Максимальное невезение. ВИДЕО, как Ювентус третий раз подряд сыграл вничью в Серии А
Смотреть видео обзор матча Ювентус - Верона, 25.10.2020, Чемпионат Италии
Вашему вниманию видео обзор матча пятого тура итальянской Серии А, в котором Ювентус принимал Верону. Старая Синьора владела ощутимым преимуществом, дважды мяч попадал в каркас ворот, как белка в колесе крутился кипер Силвестри, гол Мораты отменили из-за сантиметрового офсайда после просмотра ВАР. В конце концов, Ювентус третий раз с начала чемпионата потерял очки - Фавилли открыл счет в середине второго тайма, на что туринцы ответили лишь голом Кулушевски. Ранее команда Пирло делила очки с Ромой и Кротоне.
Итальянская Серия А. Пятый тур
Ювентус - Верона 1:1
Голы: Кулушевски 78 - Фавилли 60
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