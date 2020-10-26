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Доннарумма и компания: в Милане диагностировано пять случаев коронавируса перед матчем с Ромой
Инфекция подло пробирается в европейские клубы
Сразу два футболиста "Милана" сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию – речь идет об основном голкипере "россонерри" Джанлуиджи Доннарумме, а также форварде Йенсе Петтере Хеуге. Также COVID-19 подхватило еще три члена команды, чьи фамилии клуб не разглашает.
Отметим, что ни у кого из инфицированных нет симптомов – сразу же после оглашения результатов теста заболевшие ушли на самоизоляцию.
Местные органы здравоохранения были информированы о случаях заражения в клубе. Все остальные результаты тестов в "Милане" – отрицательные. Напомним, сегодня вечером "Милан" встретится на "Сан-Сиро" с "Ромой", стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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